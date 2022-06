Roberta Di Padua torna a parlare e lo fa con i suoi follower di Instagram. La storica dama di Uomini e Donne ha utilizzato le Stories del noto social per parlare di sé e ha chiesto ai tanti follower di farle delle domande. Ovviamente non potevano mancare riferimenti a Riccardo Guarnieri, suo ex fidanzato conosciuto nello studio del dating show condotto da Maria De Filippi. E Roberta Di Padua ha rifilato alcuni affondi nei confronti del cavaliere tarantino.

Nel dettaglio, Roberta Di Padua è stata una delle protagoniste più amate dal pubblico di Uomini e donne. La sua ultima esperienza in trasmissione risale ad un anno fa, quando provò a costruire un rapporto con Riccardo Guarnieri, provando a viversi fuori dallo studio televisivo di Canale 5. La relazione tra i due non ha avuto gli effetti sperati e dopo quella delusione l’ex dama scelse di dire addio alla trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.





Da quel momento in poi la dama non è più riapparsa in studio, al contrario di Riccardo Guarnieri che si è riaffacciato in trasmissione durante le battute finali di questa edizione, e ha provato a riprendere in mano le redini del suo rapporto con l’ex storica Ida Platano: anche in questo caso è finita male, ma i due hanno monopolizzato l’attenzione del pubblico. Ora – a distanza di qualche tempo dalla fine della relazione con Riccardo Guarnieri – Roberta Di Padua ha sfruttato i social per togliersi qualche sassolino dalle scarpe mentre rispondeva alle domande dei tanti fan che l’hanno inondata d’affetto.

L’ex dama ha confermato di essere attualmente ancora single e quindi di non aver trovato un nuovo fidanzato dopo la sua ultima storia d’amore con il cavaliere pugliese: “La porta del cuore è sempre aperta, ho provato ma non riesco, dopo un po’ mi annoio terribilmente. Forse faccio troppa selezione ma non voglio accontentarmi”, ha scritto sui social. “Fuori è anche peggio, almeno dentro al programma avevo un confronto, qui zero risposte solo grandi silenzi. Non è il mio momento ma sono certa che la ruota girerà”, ha aggiunto Roberta Di Padua.

Quindi sono arrivate anche delle domande piccanti e l’ex dama non si è sottratta. I follower erano curiosi di scoprire se – anche adesso che è single – ha una vita sessualmente attiva: “Non lo ero in coppia, figurati da single…”, ha risposto l’ex dama che in questo modo non ha evitato una stoccatina al suo ex Riccardo Guarnieri, lasciando intendere che anche nel periodo in cui è stata impegnata non ha “fatto faville” da quel punto di vista. “Ho fatto il voto di castità per scelta altrui”, ha chiosato ancora l’ex dama del trono over.

