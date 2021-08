La sua scelta, così drastica, aveva fatto scalpore. Roberta Di Padua, l’ex dama di Uomini e Donne nota per la sua relazione con Riccardo Guarnieri, aveva deciso di prendersi una pausa dai social. Roberta ha spiegato di attraversare un periodo non facile e di aver bisogno di ritrovare sé stessa. ”Ho deciso di mettere un punto e di fermarmi un attimo – ha dichiarato nei video – È stato un anno sicuramente impegnativo, complesso, complicato, molto difficile”.

Una decisione shock, anche considerando le numerose sponsorizzazioni che in questo modo l’ex dama ha sospeso. “Ci sono stati dei momenti – ha detto Roberta Di Padua – in cui mi è arrivata una valanga di roba che per carattere, all’inizio mi sono fatta scivolare, ma che ho trattenuto come sempre e poi, piano piano è esplosa”. E qualcuno ha avanzato l’ipotesi che a spingere la donna a dire basta sia stata la notizia della nuova fiamma di Riccardo. Ora, però, la situazione è cambiata di nuovo.

Roberta Di Padua è tornata sui social. Lo ha fatto con una serie di story su Instagram in cui si fa vedere, o meglio fa vedere le sue gambe, sul letto insieme ad un’amica scrivendo: “Sfinite, in ricarica” con un bel cuore rosso. Poi un video in cui l’ex marito Giuseppe D’Aguanno entra in casa e dà il cagnolino in braccio a Roberta. Come terza story vediamo l’ex dama camminare in centro mano nella mano con una persona per lei speciale: “In 2” scrive lei, aggiungendo anche in questo caso un cuoricino rosso.





Si tratta di suo figlio Alex, otto anni, che Roberta Di Padua ha avuto dall’ex marito Giuseppe D’Aguanno. Insomma la pausa social sembra aver fatto bene a Roberta Di Padua che era reduce prima dalla fine della storia con Riccardo Guarnieri e poi dalle polemiche per la frequentazione con l’ex di Ida Platano. Storia tra l’altro che qualcuno aveva detto artificiale, fatta esclusivamente per far rimanere più a lungo l’ex dama negli studi di UeD.

Roberta Di Padua ha deciso dunque di ripartire dai suoi affetti più cari, lontana dalla luce a volte accecante dei riflettori della tv. La vediamo mentre riabbraccia suo figlio Alex di ritorno dalle vacanze con il papà Giuseppe. Infine eccola, in un altro momento di relax mentre sorseggia un aperitivo con un’amica. L’ultima story è dedicata al cucciolo di casa che sembra donare tanta serenità e gioia a Roberta. Proprio quello di cui aveva bisogno dopo un periodo complicato.