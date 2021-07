Roberta Di Padua è diventata famosa grazie a Uomini e Donne dove però, di fatto, non ha avuto molta fortuna in amore. L’ultima storia nata in quello studio è stata chiusa poco tempo fa: con Riccardo Guarnieri è finita e pure male.

Ma la dama, come accaduto a molte altre sue colleghe del parterre – Ida Platano in primis – in questi anni si è anche costruita un nuovo lavoro grazie alla popolarità raggiunta nel dating show di Maria De Filippi. Quello da influencer. Su Instagram Roberta Di Padua vanta oltre 300mila follower a cui racconta la sua vita privata ma anche e soprattutto i prodotti che sponsorizza. Tante, tantissime le Storie quotidiane della ex di Riccardo Guarnieri ma poco fa è arrivato un annuncio spiazzante.

Roberta Di Padua, decisione drastica: “Ho bisogno di fermarmi”



Nei video più recenti, Roberta Di Padua spiega la sua scelta di lasciare i social per un po’ di tempo e di avere preso questa decisione perché non starebbe passando un periodo facile. E poi ha bisogno di ritrovare se stessa, da qui la decisione di mollare anche le sponsorizzazioni con i brand con i quali collaborava. ”Ho deciso di mettere un punto e di fermarmi un attimo”, ha esordito.







“È stato un anno sicuramente impegnativo, complesso, complicato, molto difficile – ha continuato nelle Storie – Ci sono stati dei momenti in cui mi è arrivata una valanga di roba che per carattere, all’inizio mi sono fatta scivolare, ma che ho trattenuto come sempre e poi, piano piano è esplosa”. Ora per Roberta Di Padua è arrivata l’ora di prendere in mano la situazione.





‘Decido di fermarmi un attimo, per un po’ di tempo, per un po’ di giorni, con le sponsorizzazioni e poi con il mio profilo Instagram”. E poi; ”Devo fare un po’ di lavoro su me stessa. Ho bisogno di ritrovare quella serenità e quella tranquillità, quell’equilibrio che ho perso da un po’ e devo farlo solo stando un pochino da sola”, ha concluso rivelando di volere trascorrere il tempo lontano dai social, per dedicarsi ai suoi affetti ma senza dimenticare di ringraziare tutti, fan e brand. E i follower, come mostra Roberta Di Padua tra le Storie, l’hanno riempita di cuori.