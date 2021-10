Uomini e Donne, continuano i colpi di scena dopo le prime indiscrezioni. Puntata dopo puntata, il dating show di Maria De Filippi non fa che alzare le asticelle delle aspettative. Dalle ultime indiscrezione un grande colpo di scena è previsto durante la messa in onda. Marcello Messina e Ida Platano si riavvicineranno davvero? Poi le voci sul possibile ritorno di una dama.

La conoscenza di Marcello Messina e Ida Platano non è la sola a tenere incollato allo schermo il pubblico sempre più numeroso di fan del programma di Maria De Filippi. Secondo quanto riportato durante l’intervista rilasciata per il magazine del programma, la dama, reduce da un periodo decisamente non facile, ha rivelato qualcosa tra le righe. Stiamo parlando di Roberta Di Padua.

Una rottura che ha sicuramente fatto parlare non solo di Roberta ma anche dell’ex, Riccardo Guarnieri e che ha portato la dama a vivere un momento di ripresa non molto facile. Mai chiuse, però, le porte all’amore e a una nuova conoscenza che possa fare tornare a battere il cuore. Roberta Di Padua lo ha rivelato con queste parole, lasciando intravedere una possibilità per il suo futuro.





“Mi manca la redazione, che per me è stata come una seconda famiglia per tre anni della mia vita. Ogni volta mi hanno fatta sentire come a casa. Mi manca anche il sentirmi protetta da loro e avere una persona con cui sfogarmi ogni giorno, con cui confidarsi”.

Questa la risposta dell’ex dama, che lascerebbe dunque sorgere una domanda spontanea: Ma Roberta potrebbe tornare nello studio di Uomini e Donne per trovare finalmente la sua anima gemella? Intanto, Roberta Di Padua ammette: “Devo dire che in questo momento per me è molto difficile fidarmi delle parole di un uomo. Ho capito che non sono pronta e non voglio un rapporto a distanza“.