“Maria, io mollo”. Uomini e Donne, clamoroso Riccardo Guarnieri: la rinuncia è ufficiale

A Uomini e Donne Riccardo Guarnieri continua a essere protagonista. Al ritorno in tv dopo la pausa estiva del dating show condotto da Maria De Filippi il cavaliere tarantino ha mostrato interesse per la nuova tronista Federica Aversano. Classe 1993, 28enne di Santa Maria Capua Vetere e mamma di un bimbo di 2 anni e mezzo, Luciano Giuseppe. Federica Aversano è un’insegnante e da circa 3 anni è in cerca del vero amore: “Dicono che sono antipatica”, queste le parole della nuova tronista UeD. È già nota al pubblico del programma per aver corteggiato Matteo Ranieri.

Maria De Filippi ha subito fatto sapere a Riccardo Guarnieri che, qualora volesse corteggiare Federica Aversano, non sarebbe più un cavaliere, ma passerebbe al trono classico. Di conseguenza se la tronista decidesse di eliminarlo, lui se ne tornerebbe dritto dritto a casa. Un out out bello e buono visto che la decisione di seguire Federica Aversano farebbe di Riccardo Guarnieri non più un cavaliere, bensì un corteggiatore.

Riccardo Guarnieri ha parlato al magazine di Uomini e Donne dell’interesse nei confronti di Federica Aversano. Per lui la differenza d’eta non sarebbe un problema. Tuttavia il cavaliere tarantino ha deciso di rinunciare a corteggiarla e ha anche spiegato le motivazioni dietro la sua scelta: “Quando mi ha chiesto se avremmo potuto prenderci un caffè mi è sembrato quasi un contentino, come se avesse scarsa considerazione di me”.

A Riccardo Guarnieri è stata fatta una domanda sulla frequentazione che c’è stata tra Roberta Di Padua e Davide Donadei. Dopo la rottura tra il tronista e Chiara Rabbi, i due si sono incontrati. Entrambi si trovavano a Napoli, e hanno dunque colto l’occasione per mangiare una pizza insieme. La serata è andata piuttosto bene, tanto che al momento dei saluti si sono baciati. Lui l’ha invitata a salire in camera, ma lei ha rifiutato. Roberta Di Padua, benché attratta dal giovane tronista, ha ritenuto opportuno non proseguire. Sulla questione Riccardo Guarnieri è intervenuto sul magazine di Uomini e Donne.

“Davide è troppo giovane per lei”, ha detto Riccardo Guarnieri anche perché Roberta Di Padua è una donna impegnata, lavoratrice, mamma, molto passionale, e che ha bisogno di un uomo al suo fianco. Secondo il cavaliere tarantino tra loro non sarebbe mai potuto nascere qualcosa. Comunque rivederla in studio non l’ha sconvolto più di tanto, anzi, era preparato. “Mi è indifferente” ha sentenziato. Ora che Riccardo Guarnieri è tornato in pianta stabile nel parterre di Uomini e Donne ha la ferma intenzione di lasciarsi scivolare le critiche addosso e di “vivermela serenamente” il più possibile.