Roberta Di Padua di nuovo a UeD e con Davide Donadei per chiarire, una volta per tutte, cosa c’è tra di loro dopo le voci durante l’estate. In studio anche Chiara Rabbi, che nell’edizione 2020 del programma era uscita proprio con l’ex tronista con cui è finita già da tempo.

Ma quando sono esplose le indiscrezioni di una liason con Roberta Di Padua, si sono riaccesi riflettori su questa storia, seppur finita, tra Davide Donadei e Chiara. Fin o a quel momento, infatti, tutti pensavano che i due non fossero riusciti a continuare il rapporto per problemi caratteriali. Poi è spuntata l’ex dama ed ex di Riccardo Guarnieri.

Roberta Di Padua Davide Donadei a UeD: “C’è stato un bacio”

Roberta Di Padua e Davide Donadei avrebbero sempre mantenuto un rapporto anche durante la storia di lui con Chiara e, appena 2 mesi dopo la rottura sono usciti insieme a Napoli e si sono baciati. “Tra me e Roberta c’è stato un bacio ma dopo la fine della mia relazione – ha ammesso Davide in studio – Mi è sempre piaciuta Roberta, non ci voleva una laurea per capire che io e Roberta, due anni fa, ci piacevamo”.

“Se dopo due mesi mangio una pizza con una persona che mi è sempre piaciuta e c’è stato un bacio, perché devo passare per la persona sbagliata? Dopo due mesi che non faccio nulla è anche lecito”, ha continuato Davide Donadei facendo però arrabbiare la sua ex fidanzata, sempre più convinta che lui le ha mentito per tutto il tempo, visto anche lo scambio di sms con la ex dama.

“Io da uomo avrei evitato di renderlo pubblico e avrei evitato mantenere un rapporto con Roberta quando stavamo insieme – ha detto Chiara Rabbi in studio – Dopotutto ci siamo lasciati anche per questo, io avevo l’ansia che Roberta ti scrivesse, ero gelosissima”. Roberta Di Padua ha rivelato che Davide Donadei le ha anche chiesto di raggiungerlo in hotel dopo quel bacio ma lei ha rifiutato perché, anche se attratta, è consapevole della lontananza e della differenza di età tra i due.