Uomini e Donne, oggi il via ufficiale alla stagione ma non mancano i colpi di scena: su tutti quelli tra Ida Platano e Roberta Di Padua. Le anticipazioni si concentrano infatti su queste due protagoniste dopo che era circolata la notizia che Roberta fosse sempre più vicina ad Alessandro Vicinanza. Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano ci sarebbe molto di più: sarebbero innamorati e felici. A Deianira Marzano infatti sono arrivate nuove segnalazioni e foto della dama che è tornata alla corte di Maria De Filippi. E sì, riguardano anche Alessandro ma questa volta siamo fuori dagli studi di UeD.



E stando alle nuove voci giunte all’influencer ed esperta di gossip tra i due potrebbe essere nata qualcosa di più di una semplice simpatia. Scrive infatti un utente. “Abbiamo incontrato Roberta Di Padua con Alessandro, li abbiamo incontrati a una festa stasera. Innamorati e felici. Soprattutto gentilissimi. Ovviamente non possono farsi foto insieme perché non è andata in onda la puntata”, hanno sottolineato altri.





Uomini e Donne Ida Platano e Roberta Di Padua



E Ida? Pare che non l’abbia presa benissimo visto che proprio lei aveva iniziato a frequentare Alessandro. Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che ben presto Roberta Di Padua si ritroverà sul piede di guerra anche nei confronti di Ida Platano. Tra le due dame del trono over ci sarà una lite in studio, durante la quale sarà necessario l’intervento di Maria De Filippi. (Leggi anche “Scaricata per lei”. Ida Platano, umiliazione totale a UeD: il cavaliere sceglie la sua rivale)



La padrona di casa del talk show pomeridiano di Canale 5 proverà a farle ragionare e in questo modo riporterà il sereno tra le due storiche dame che affollano il parterre del trono over. Ma pare che neppure lei sia riuscita a calmarle. Intanto si riaccende il dubbio intorno a Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Dopo un abbraccio al centro dello studio Riccardo è infatti scoppiato in lacrime lasciando pensare che qualcosa possa bollire in pentola.



La coppia era stato oggetto di feroci critiche nelle settimane scorse. Il loro ritorno in studio infatti non è visto di buon occhio. L’esperto di gossip Amedeo Venza aveva preso la parola per attaccare sia l’ex coppia che chi continua a puntare su di loro televisivamente parlando. “Erano entrambi in studio. Ma lui con che faccia si presenta dopo che ha trascorso tutta l’estata con una persona?”, ha tuonato l’influencer in merito all’ennesima riconferma nel cast del dating-show.

