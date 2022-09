Uomini e Donne, tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza sarebbe già finita. A rivelarlo alcuni spoiler sulle registrazioni iniziate la scorsa settimana. La loro storia non aveva del resto convinto nessuno. Come nessuno aveva dimenticato il loro burrascoso passato e il modo in cui si erano lasciati. Per chi non si ricordasse tutto risaliva allo scorso aprile quando la dama e il cavaliere erano arrivati alla rottura. Alessandro Vicinanza parlando di Ida spiegava come “Non sono innamorato di lei e non vorrei darle false speranze”. E la riposta di Ida non era stata meno violenta.



“Chiudo con lui, voglio un uomo con gli attributi”, aveva tuonato. Erano seguiti altri confronti e parole non meno tenere con lei che si era di nuovo avvicinata a Riccardo. Ora gli spoiler forniti dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni rivelano che Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno avuto una discussione, annunciando di fatto la fine della loro frequentazione dopo una settimana circa.





Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Valenza: è già finita



Ma la vera notizia è che Alessandro Vicinanza non solo non ha perso tempo ma sarebbe rimasto abbagliato dal fascino di una grande rivale di Ida: Roberta Di Padua. Roberta aveva lasciato Uomini e Donne con questo post. “Quando hai provato mille strade per spiegare le tue ragioni. Quando hai tentato mille modi diversi per farti capire. Quando ci hai messo l’anima per cercare di trasmettere il tuo punto di vista, quello che provi, quello che senti”. (Leggi anche “La prima tronista”. Lavinia sale sulla sedia rossa: chi è il nuovo volto di UeD)



Un post che sapeva di addio ma ora sembra pronta a tornare visto che Alessandro ha chiesto di poterla conoscere meglio. Al momento è mistero sul fatto se Roberta accettato o meno la proposta del cavaliere salernitano. Se avesse detto di sì, allora Roberta sarebbe tornata nel parterre femminile del Trono Over. E chi lo sa che Roberta non metta gli occhi su Riccardo.



Riccardo che non ha perso l’occasione di punzecchiare Ida. Durante il battibecco è intervenuto anche Armando Incarnato, il quale ha detto a Guarnieri che finora ha preso solo due di picche, prima da Federica e poi da Ida. La stagione si preannuncia a dir poco bollente.

