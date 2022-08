Lavinia è la nuova tronista di Uomini e Donne. Lunedì 19 settembre alle 14:45 andrà in onda, ovviamente su Canale 5, la prima puntata del popolare dating show condotto da Maria De Filippi. Le prime puntate dovrebbero essere registrate tra oggi, martedì 30 agosto, e domani presso gli studi Elios di Roma. C’è chi ha notato che Ida Platano proprio in queste ore si trova in vacanza in Sicilia e dunque si mormora che la dama non prenderà parte al programma.

Ma si tratta di supposizioni. Quel che è certo è che ci saranno ben quattro nuovi tronisti, due uomini e due donne. Nei giorni scorsi si era parlato di una novità: tre tronisti saranno scelti come al solito con la presentazione tradizionale mentre il quarto sarà deciso dal parterre over tra due persone che si presenteranno alla registrazione della trasmissione. Intanto è uscito fuori il nome della prima tronista. Ecco la presentazione.





La nuova tronista Lavinia si presenta

Witty Tv ha già caricato il video di presentazione di Lavinia, la nuova tronista: “Sono Lavinia ho 26 anni, sono nata e vivo a Roma. Nella vita studio scienze politiche e relazioni internazionali, mi mancano sei esami alla laurea e adesso ne sto preparando due, speriamo vadano bene”. “Vivo con la mia famiglia – spiega Lavinia – papà avvocato, mamma imprenditrice e sorella ingegnere. Con mia mamma siamo una cosa sola, siamo legatissime. Con mia sorella ci vogliamo un bene dell’anima anche se litighiamo spesso e papà è giovanile ma anche all’antica”.

“I miei genitori non mi hanno mai fatto mancare nulla – racconta la nuova tronista Lavinia – e sono un po’ viziata. Ci hanno sempre fatto frequentare le migliori scuole. Mamma è severa mentre papà ci ha sempre viziato”.

Infine arriva l’identikit del suo uomo ideale: “Ho sofferto per amore ma non l’ho mai fatto vedere, piuttosto mi lacero dentro. Se mi lego dò tutto. Ho un sesto senso molto spiccato e sono una persona molto diretta. Un uomo per conquistarmi deve essere paziente, tenace e non deve farmi annoiare. Mi piacciono i ragazzi sportivi e aspetto il primo passo: l’uomo deve essere uomo. Prometto di essere me stessa e ci metterò il cuore”.

“Devo dirlo”. Davide Donadei e Roberta Di Padua, gli ex UeD incastrati dalle foto: la verità