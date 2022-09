Brutte notizie per Biagio Di Maro, che sarebbe stato escluso da Uomini e Donne. Voci simili erano uscite fuori anche nei giorni scorsi, ma ora ci sarebbe la quasi assoluta certezza. A riferire tutto è stato il sito Coming Soon, che è sceso nei dettagli. Le registrazioni del dating show sono state avviate e la sua presenza non c’è stata. E, stando ai rumor, non dovrebbe mai più apparire in studio salvo improbabili colpi di scena. E a c’entrare sarebbe proprio Maria De Filippi, che avrebbe assunta una drastica decisione.

Intanto, prima di dirvi tutto su Biagio Di Maro e la sua esclusione da Uomini e Donne, sono emersi retroscena su Gemma Galgani. Lei sarebbe stata corteggiata dal cavaliere Didier. per una sola serata. È anche scattato un bacio con questo nuovo cavaliere arrivato da Lugano solo per lei. La dama ha subito accettato di uscire perché colpita dalla sua eleganza e portamento. Ma poi da parte sua si sarebbe materializzato un dietrofront e quindi il rapporto sarebbe immediatamente stato interrotto.





Biagio Di Maro escluso da Uomini e Donne: il motivo

Nonostante fosse uno dei cavalieri più seguiti, Biagio Di Maro non avrebbe ottenuto la conferma nel parterre di Uomini e Donne per volere di Maria De Filippi. Sappiamo tutti che Queen Mary è una persona molto sensibile e che fa di tutto per facilitare il percorso dei protagonisti della trasmissione, intromettendosi davvero il minimo necessario. Ma ci sono cose sulle quali non transige ed è ciò che sarebbe successo con Biagio. Alcuni suoi comportamenti l’avrebbero fatta davvero innervosire.

Come riportato da Coming Soon, Biagio Di Maro sarebbe stato fatto fuori da Uomini e Donne per la seguente ragione: “L’imprenditore, originario di Napoli, non sarebbe stato infatti confermato nel parterre dell’over per volere della padrona di casa, Maria De Filippi. Alcuni trattamenti riservati alle dame e la voglia di sponsorizzare le sue attività, che poco hanno a che fare con lo scopo del programma, avrebbero indispettito la conduttrice che si sarebbe opposta al suo ritorno”. E dunque la scelta sarebbe definitiva.

Adesso resta da capire se Biagio Di Maro se la sentirà di rompere il silenzio e di rivelare le motivazioni che hanno indotto Maria e la redazione a escluderlo. Chissà se anche la stessa conduttrice televisiva lo nominerà nel corso delle prossime puntate o se invece preferirà non rendere pubblici i motivi dell’addio.

