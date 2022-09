A Uomini e Donne c’è una dama che sta già facendo parlare molto di sé, è Roberta Di Padua fresca di ritorno in studio. E non la sola. Perché a quanto riportano le indiscrezioni l’edizione di quest’anno del dating rischia di essere molto più chiacchierata e turbolenta di quella, già esplosiva, chiusa a giugno. Per capirlo basta citare il caso di Gemma Galgani per la quale si è materializzato un altro momento negativo. “Nella registrazione di mercoledì era sceso un nuovo corteggiatore per Gemma, ma lei non l’ha tenuto!”. Quindi, dopo la delusione derivante dal cavaliere Didier che l’ha rifiutata, è stata la dama piemontese stavolta a respingere un corteggiamento.

A riportare le notizie su Uomini e Donne è stato Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover. Che poi ha aggiunto altri retroscena su famosi protagonisti. “Tra Riccardo e e um nuovo corteggiatore si sfiora la rissa, poi Maria fa stringere la mano ai due. Maria dice anche che se Riccardo ha detto che lei è ancora innamorata di lui, qualcosa di vero deve esserci. Fa elencare ad Ida i pregi di Riccardo e lui si commuove”.





Uomini e Donne, Roberta Di Padua no ad Alessandro ma resta in studio



E ancora: “Roberta ha poi deciso di accettare la proposta di Alessandro e usciranno a cena. Fatte vedere le esterne che entrambi i Federico hanno fatto con le corteggiatrici e Federico N. ha mandato via una e poi sono scese altre ragazze”. Proprio su Roberta Di Padua si concentra l’attenzione. Roberta e Alessandro hanno raccontato della cena trascorsa insieme e in studio hanno deciso di interrompere la loro conoscenza. (Leggi anche “La prima tronista”. Lavinia sale sulla sedia rossa: chi è il nuovo volto di UeD)



Roberta Di Padua resterà tre le dame del parterre dell’over. Per molti il gesto di uscire con Alessandro è stato uno schiaffo a Ida Platano che pare non abbia gradito la cosa. E chi lo sa che Roberta non rimetta di nuovo gli occhi su Riccardo. Certo i rapporti tra i due non sembrano ottimi. Solo qualche mese fa Roberta aveva mandato delle frecciate al cavaliere tarantino.



La riposta di Riccardo sulla fine della loro burrascosa storia non si era fatta attendere. “Dopo quello che è successo bisognava solo abbassare la testa ed evitare di ritornare su ciò che è accaduto in studio, anche perché in trasmissione mi sono come svuotato. Sono uscito, ovviamente a testa bassa, ma pulito”.

