Per la messa in onda della prima puntata di Uomini e Donne bisognerà aspettare ancora una settimana, certo è che i protagonisti ci sono già tutti: da Riccardo Guarnieri a Ida Platano. E, insieme a loro, non mancano i colpi di scena e le discussioni. A rivelarle in anteprima ci ha pensato l’account Instagram uominiedonneclassicoover. E al centro c’è, neanche a dirlo, Riccardo Guarnieri che sarebbe quasi arrivato alle mani con un nuovo corteggiatore della ex fidanzata Ida.



“La puntata inizia con un Tina VS Pinuccia. Successivamente al centro dello studio siede Ida con un nuovo corteggiatore con il quale è uscita. E ne tiene anche un altro. Poi con Riccardo (nella scorsa registrazione c’è stato uno scontro tra lui, Ida e Gemma) ne segue una discussione – si legge sul canale -. Tra Riccardo e questo nuovo corteggiatore si sfiora la rissa. Successivamente Maria fa stringere la mano ai due. Momento Ida e Riccardo: Maria dice che se Riccardo ha detto che lei è ancora innamorata di lui, qualcosa di vero deve esserci”.





Uomini e Donne, rissa sfiorata tra Riccardo Guarnieri e un cavaliere



E ancora: “Fa elencare a Ida i pregi di Riccardo e lui si commuove. Roberta ha deciso di accettare la proposta di Alessandro e stasera usciranno a cena”. Roberta aveva lasciato Uomini e Donne con questo post. “Quando hai provato mille strade per spiegare le tue ragioni. Quando hai tentato mille modi diversi per farti capire. Quando ci hai messo l’anima per cercare di trasmettere il tuo punto di vista, quello che provi, quello che senti”. (Leggi anche “La prima tronista”. Lavinia sale sulla sedia rossa: chi è il nuovo volto di UeD)



Un post che sapeva di addio ma ora sembra pronta a tornare visto che Alessandro ha chiesto di poterla conoscere meglio. Le anticipazioni di Uomini e Donne, però, non finiscono qui. Tra le altre cose accadute nel corso del Trono Over, infatti, pare che mercoledì per Gemma sia sceso un nuovo corteggiatore ma lei lo avrebbe rifiutato.



Stavolta insomma è stata lei a dare il ben servito dopo che, nei giorni scorsi, Didier aveva fatto un improvviso dietrofront e comunicato a Maria De Filippi e pubblico la sua intenzione di interrompere subito la conoscenza con Gemma Galgani. Ora è stata la dama torinese a vendicarsi.

“Biagio Di Maro fatto fuori”. UeD, drastica decisione di Maria De Filippi. Scoperto perché