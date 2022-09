A UeD a tenere banco sono Riccardo Guarnieri e Federica Aversano: ora nella loro storia entra anche Maria De Filippi. E spunta anche un video. Il ritorno del cavaliere tarantino non era stato ben visto da molti fan del programma né dagli esperti di gossip. Tra questi Amedeo Vanza che appena saputo del ritorno di Guarnieri (e di Ida) era stato durissimo. “Ma perché si continua a dare credibilità a questa gente? Sono falsi”, aveva detto. L’ex fidanzato di Ida Platano è stato preso di mira da un’ex tronista, Roberta Giusti.



“Riccardo ormai è prevedibile – ha dichiarato Roberta a MondoTV24- il giochino di guardo il trono, pizzico il trono, ma poi non cambio perché altrimenti perdo il posto in poltronissima ormai si è capito. Io Riccardo non ho una simpatia per lui te lo dico sinceramente. Non perché mi abbia fatto qualcosa è un bravissimo uomo, non mi piace questo pizzicare qua e là, questo tirare il sasso e nascondere la mano, lascia il tempo che trova”.

UeD, Riccardo Guarnieri e Federica Aversano non convincono



E nuove polemiche stanno montando dopo che il cavaliere si è avvicinato a Federica Aversano. Nel corso delle prime puntate Riccardo si è avvicinato a Federica, ma è stato messo prontamente in guardia da Maria De Filippi: se vuole conoscerla deve passare al Trono Classico. Un out out bello e buono visto che la decisione di seguire Federica farebbe di Riccardo non più un cavaliere, bensì un corteggiatore.



Qualora la tronista decidesse di eliminarlo, lui se ne tornerebbe dritto dritto a casa. Cosa che secondo i telespettatori non sembra entusiasmare Riccardo. Così mentre Maria De Filippi annuncia di avere un filmato che vuole mostrare a tutti e che corrisponde alla parte finale della registrazione precedente, durante la quale Federica è apparsa restìa a procedere con una conoscenza.



“Da questo discorso che hai fatto sembri disinteressata alla cosa e adesso cosa è cambiato? Andiamo al sodo. Il dubbio che avevi è che ancora fermo a Ida, cos’è cambiato? Non è che lui ti ha dato una spiegazione”. Parole rimaste senza risposta. A differenza di quanto accaduta in rete dove i commenti si sono sprecati. “Avete rinnovato i contratti per questi teatrini? Quanto date a lei per sopportare l’ignorante? E lui quanto arrotonda insieme alla cassa integrazione che vorrei ricordare a sto parassita paghiamo noi con le tasse?”.

