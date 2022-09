“Se ne deve andare da UeD”. Riccardo Guarnieri, l’accusa pesante da fuori lo studio lo inchioda

Uomini e Donne, per Riccardo Guarnieri si mette male: piovono critiche. L’ex fidanzato di Ida Platano è stato preso di mira da un’ex tronista, Roberta Giusti. Un affondo che arriva a stretto giro dallo scambio di accuse con Ida che ha spinto Maria De Filippi a intervenire. Per chi non avesse visto la puntata a prendere la parola è stata Ida che ha tuonato: “Io ho chiuso proprio con te. A me di te non me ne frega più niente! Sto benissimo”. Secca la risposta di Riccardo: “Questa è la donna che diceva di amarmi. C’è poco da dire, da aggiungere, rispetto a quello che hai visto l’ultima volta”.



Parole che hanno alzato il livello dello scontro: “Cosa gli devo dire ancora, quando mi dice al telefono devo parlare, un ora non ha detto nulla, mi ha solo detto ho bisogno di capire, di parlarti, devi aspettare i miei tempi, il mio tempo per te è finito, non ti credo più, quando sei uscito con me avevi qualche scopo, il mio tempo è finito per te”.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri: critiche da un’ex tronista



La coppia era stato oggetto di feroci critiche nelle settimane scorse. Il loro ritorno in studio infatti non è visto di buon occhio. L’esperto di gossip Amedeo Venza aveva preso la parola per attaccare sia l’ex coppia che chi continua a puntare su di loro televisivamente parlando. “Erano entrambi in studio. Ma lui con che faccia si presenta dopo che ha trascorso tutta l’estata con una persona?”, ha tuonato l’influencer in merito all’ennesima riconferma nel cast del dating-show.



Ora, per Riccardo, quest’altro attacco ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni in esclusiva per MondoTV24. “Riccardo ormai è prevedibile – ha dichiarato Roberta a MondoTV24- il giochino di guardo il trono, pizzico il trono, ma poi non cambio perché altrimenti perdo il posto in poltronissima ormai si è capito. Io Riccardo non ho una simpatia per lui te lo dico sinceramente”.



E ancora: “Non perché mi abbia fatto qualcosa è un bravissimo uomo, non mi piace questo pizzicare qua e là, questo tirare il sasso e nascondere la mano, lascia il tempo che trova. Sulla dama bresciana ex fidanzata del Guarnieri, Ida Platano, ha dichiarato: “A Ida voglio bene, la reputo una donna intelligente, capisco che possa avere delle ricadute nei confronti di lui, ma i sentimenti fanno anche questo”.

