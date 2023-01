Brutta notizia per Alex Migliorini. Per l’ex Uomini e Donne il suo matrimonio è finito. L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente da lui attraverso una storia postata sul social network Instagram. Ha ammesso di aver vissuto momenti indimenticabili, culminati con la proposta di nozze e la cerimonia. Ma la vita gli ha riservato anche degli intoppi e alla fine la loro decisione è stata inevitabile. Si è quindi ufficialmente separato da suo marito, dopo che per anni aveva postato belle foto di loro due insieme.

Le stesse immagini non sono state tutte cancellate, a testimonianza che nonostante ci sia stata la separazione, si sono detti addio in maniera molto pacifica. Parlando della proposta di Alex Migliorini e del suo matrimonio ora finito, aveva avuto luogo nel 2020 in una location meravigliosa. Infatti, erano esattamente sulle Dolomiti nei pressi del lago di Braies. Ma a quanto pare, come fatto capire dal sito Fanpage, potrebbe essere stata la distanza a dividerli. Infatti, il marito di Alex spesso e volentieri era impegnato per lavoro fuori dall’Italia.

Leggi anche: “Quarto matrimonio a 93 anni”. Il sì del vip che ha fatto sognare il mondo nel giorno del suo compleanno





Alex Migliorini, il matrimonio è finito: l’annuncio ufficiale

Alex Migliorini ha annunciato così il naufragare del suo matrimonio, terminato dopo due anni: “Giornata di confessioni. Mi chiedete spesso che fine abbia fatto Puggy e dopo così tanto tempo mi sembra corretto dirvi che con lui è finita già da tempo. Non è stata una decisione presa su due piedi anche perché, cosa che sanno in pochissimi, io e lui ci eravamo anche sposati perché eravamo molto innamorati e anche per dare un futuro concreto qui in Italia alla nostra relazione. Purtroppo la vita non ci ha riservato un percorso semplice”.

Poi l’ex tronista del trono gay di UeD ha aggiunto: “Nostro malgrado abbiamo deciso di lasciarci pur continuando ad avere un bellissimo rapporto, anche non stando più insieme. Qualche tempo fa ho anche conosciuto un’altra persona, ho provato a dare una possibilità anche a questa storia ma purtroppo non è andata bene. Non smetterò mai di credere nell’amore ma credo sia soprattutto importante amare noi stessi, costruire il proprio futuro ed investire tempo, risorse ed energie per crescere e ottenere il massimo da noi stessi, anche per scoprire cosa ha di bello la vita in serbo”.

Alex Migliorini lavora come parrucchiere, modello e influencer e nella stagione 2017-2018 ha preso parte a Uomini e Donne. Fu il tronista omosessuale, dopo la prima esperienza in assoluto di Claudio Sona. Aveva scelto Alessandro D’Amico, ma la loro storia amorosa era durata appena tre mesi.