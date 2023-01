Notizia meravigliosa per Buzz Aldrin, che si è unito in matrimonio nelle scorse ore. Ad annunciare il lieto evento è stato lui stesso, che ha pubblicato due foto sul suo profilo Facebook ufficiale. Alla veneranda età di 93 anni ha deciso di sposarsi per la quarta volta nella sua vita, provocando un’ondata di entusiasmo dei suoi seguaci. La sua figura resterà per sempre nella memoria collettiva di tutti e nei libri di storia, essendo stato artefice di uno dei gesti più importanti, che ha lasciato senza parola l’intera umanità.

Buzz Aldrin, che ha celebrato anche sui social il suo matrimonio con l’adorata moglie, è stato infatti il secondo uomo ad aver passeggiato sulla Luna nell’ormai lontano 1969. Grandissime emozioni per lui, che a quest’età ha lasciato ancora spazio all’amore. Nelle immagini lo si vede infatti molto felice di essere riuscito a centrare anche quest’altro obiettivo personale. Tra l’altro, ha scelto un giorno speciale per i fiori d’arancio, infatti si è sposato nel giorno in cui ha compiuto i 93 anni.

Buzz Aldrin, quarto matrimonio nel giorno del 93esimo compleanno

Nel suo post su Facebook, Buzz Aldrin ha annunciato così il suo matrimonio numero 4: “Nel giorno del mio 93° compleanno sono lieto di annunciare che io e il mio amore e partner di lunga data, la dottoressa Anca Faur, ci siamo sposati. Ci siamo uniti in un santo matrimonio in una piccola cerimonia privata a Los Angeles e siamo entusiasti come adolescenti”. Una cerimonia dunque molto sobria, senza particolari eccessi, ma caratterizzata dal loro amore intramontabile e sempre più vivo.

La coniuge di Buzz Aldrin è più giovane di lui di 30 anni, infatti ne ha 63. Lei è una project manager per un’azienda chimica e scientifica, che si chiama Buzz Aldrin Ventures LLC. Aldrin e Faur. Parlando di lui, è nato a Montclair, nello stato americano del New Jersey, il 20 gennaio del 1930; è un astronauta, aviatore e ingegnere, ricordato per aver messo piede sul suolo lunare come secondo uomo dopo Neil Armstrong. Precisamente alle ore 3.15.16 del 21 luglio del 1969, 19 minuti dopo il collega.

Nel corso della sua lunga carriera, Buzz Aldrin ha conquistato molti riconoscimenti, uno tra tutti la Presidential Medal of Freedom. Lui è l’ultimo dei tre astronauti dell’Apollo 11 che è ancora in vita. Armstrong è deceduto nel 2012 mentre Michael Collins nel 2021.