Bellissima notizia per Ronaldo, che si unirà ancora una volta in matrimonio. A confermare tutto è la sua futura moglie con un post su Instagram, dove tra l’altro ha anche caricato due bellissime foto in compagnia del Fenomeno. Lui le ha fatto la proposta di nozze e ovviamente la risposta della sua dolce metà è stata affermativa. Un momento davvero emozionante per i due, che avranno la possibilità di coronare uno dei sogni della loro vita privata. E nei loro sguardi l’entusiasmo è davvero palpabile.

Ronaldo è pronto per il quarto matrimonio con la sua partner. E questo annuncio segue quello di alcune settimane fa, riguardante però una coppia italiana. Si sposeranno infatti Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi. A rispondere sui social al quesito di Lorenzo Riccardi è stata proprio Claudia Dionigi, che ha postato: “Come faccio a dirti di no? Vi amo, siete la mia vita. Ho detto sì”. A commentare il lieto evento anche Cecilia Zagarrigo: “Stupendi”. Ma veniamo ora all’ex campione brasiliano.

Ronaldo, quarto matrimonio per l’ex calciatore brasiliano

Per Ronaldo quindi è il quarto matrimonio della sua vita e la gioia è davvero immensa, come si evince dalle foto scattate da Bruna Boechat. Queste le parole scritte dalla quasi moglie del Fenomeno: “Sì, lo voglio. Ti amo, per sempre”. Ha anche inserito l’emoticon dell’anello e dell’infinito, a testimonianza di un amore che non ha spazio e confini. Grande commozione e felicità da parte dei tantissimi follower della ragazza, che ha potuto leggere una miriade di commenti positivi, oltre ad incassare migliaia e migliaia di like.

Dunque, Ronaldo ha avuto altre tre nozze, che sono terminate poi con la separazione. Innanzitutto ha avuto un matrimonio con la modella Milene Domingues, con la quale ha concepito il primo figlio Ronald. In seguito si è sposata con un’altra modella nonché conduttrice televisiva, Daniella Cicarelli. I fiori d’arancio numero tre sono avvenuti con Maria Beatriz Anthony. Con quest’ultima ha avuto due figlie che si chiamano Maria Sofia e Maria Alice. Ma ha anche un altro figlio Alex, avuto da Michele Umezu e riconosciuto successivamente.

La quarta moglie di Ronaldo si chiama Celina Locks ed è una modella, originaria del Brasile, nata il 3 aprile del 1990. Lei è nota per aver lavorato con Ford Models, Women Paris e Independent Milan. Sul social network Instagram ha un seguito notevole, avendo la bellezza di 406mila follower.