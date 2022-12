Ancora una gioia per Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, che si uniranno in matrimonio. La seconda splendida notizia arriva a pochi giorni dalla nascita della prima figlia Maria Vittoria, che in qualche modo ha partecipato attivamente a questa proposta di nozze. I fan non riescono più a contenere il loro entusiasmo, visto che sta succedendo tutto in un batter d’occhio. Nemmeno il tempo di festeggiare la venuta alla luce della piccola, che è già tempo di brindare ancora grazie agli imminenti fiori d’arancio.

Certamente l’arrivo della neonata ha accelerato ancora di più i tempi e Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardo hanno deciso di sposarsi. Sarà un matrimonio sicuramente all’insegna del gran divertimento e della presenza di numerosi personaggi noti nel mondo della televisione e non solo. Il loro amore è davvero infinito e quindi hanno preso l’importante decisione di restare insieme per il resto della vita, certificando il tutto con l’unione coniugale. E ovviamente sono state innumerevoli le reazioni dei follower.

Leggi anche: “Benvenuta Maria Vittoria”. UeD, l’amata coppia mamma e papà per la prima volta





Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi: matrimonio dopo l’arrivo della figlia

Gli ex Uomini e Donne Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi hanno raggiunto un altro obiettivo, infatti si uniranno in matrimonio molto presto. La proposta è arrivata da lui, come testimoniato anche dal body indossato dalla figlioletta, che riportava il seguente messaggio romantico: “Mamma, vuoi sposare il mio papà?”. Presenti anche le mani dei due piccioncini, con tanto di anello in bella vista su quella di Claudia. La quale, è quasi superfluo aggiungerlo, ha ovviamente risposto positivamente alla domanda.

A rispondere sui social al quesito di Lorenzo Riccardi è stata proprio Claudia Dionigi, che ha postato: “Come faccio a dirti di no? Vi amo, siete la mia vita. Ho detto sì”. A commentare il lieto evento anche Cecilia Zagarrigo: “Stupendi”, Rosa Perrotta e Matteo Politano con tre emoticon con faccine innamorate e Teresa Langella: “Adesso mi fate piangere di nuovo”. Da registrare anche il bellissimo messaggio della storica dama di UeD, Gemma Galgani: “Che momento magico”. E poi tanta gioia anche da fan comuni.

Claudia e Riccardo si sono conosciuti e si sono legati sentimentalmente nella stagione 2018-2019 di Uomini e Donne. L’annuncio della gravidanza di lei era avvenuto nel giugno scorso, poi circa una settimana fa è nata la primogenita Maria Vittoria. E ora la proposta di matrimonio a chiudere il cerchio.