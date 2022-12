Fiocco rosa e festa grande a Uomini e Donne per l’arrivo di Maria Vittoria, figlia di una delle coppie più amate e solide della storia del dating show condotto e ideato da Maria De Filippi. La notizia della nascita della prima figlia della coppia è arrivata sui social con alcune foto.

“Benvenuta Maria Vittoria”, ha scritto l’ex tronista a corredo degli scatti. La mamma emozionata ha commentato: “La nostra vita”. Con un pizzico di ironia, l’ex tronista ha commentato la nascita della sua prima figlia. L’ex volto del dating show di Canalr 5 ha assistito al parto della compagna e ha pubblicato una foto che mostra la sua espressione: “La mia faccia dopo aver visto una parte di testa uscire! Bianco e giramenti di testa”, ha scritto ironicamente a corredo dello scatto pubblicato sul suo account Instagram.

Uomini e Donne, nata la prima figlia di Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi si sono conosciuti a Uomini e Donne e fanno coppia da diversi anni. “Mi devo ancora riprendere un pochino. – ha raccontato la neomamma Claudia sui social – Faccio questa storia per ringraziarvi per tutti i messaggi che mi stanno arrivando. Comunque è andato tutto benissimo. Non è stato facile, è stata tosta. La bambina, Maria Vittoria, sta benissimo. Sto aspettando che me la portino dal nido. È una bella pagnottella. Non appena starò meglio e mi riprenderò, ci faremo una bella chiacchierata. Ho dormito solo un’ora. Sono arrivata in camera alle 06:30 di stamattina”.

Dalla scelta a Uomini e Donne Claudia e Lorenzo non si sono mai più lasciati e spesso hanno parlato di voler avere un figlio. “Era un giorno come un altro quando abbiamo scoperto che c’eri… una goccia di vita cresceva dentro di me… ed eravamo increduli”, avevano annunciato sui social con un video girato in spiaggia in cui Claudia mostrava il pancino.

Nella notte di mercoledì 21 dicembre 2021, gli ex protagonisti di Uomini e Donne sono diventati genitori di Maria Vittoria e hanno dato la notizia sui social con una Instagram story. Ieri sera Claudia Dionigi aveva fatto una storia dall’ospedale: “Ragazze ancora devo essere ricoverata…sono in pronto soccorso in attesa di salire in sala parto e poi mi faranno induzione perché il liquido ormai è alto e sono dilatata di 5 cm. Io sto abbastanza bene…vi aggiornerò appena possibile. Un bacione a tutte”.