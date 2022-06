La (bella) notizia era già nell’aria già da un po’ ma ora è diventata ufficiale: Claudia Dionigi incinta. L’ex corteggiatrice di UeD e il suo tronista, Lorenzo Riccardi, fra qualche mese diventeranno genitori. La coppia non ha bisogno di presentazioni ma ricordiamo che è sbocciata nello studio di Maria De Filippi nel corso dell’edizione 2018-2019.

Dalla scelta Claudia e Lorenzo non si sono mai più lasciati. Da tempo parlavano di metter su famiglia e già da alcune settimane i fan avevano notato alcuni segnali che lasciavano intendere la gravidanza (come l’assenza di foto a figura intera di lei) ma nessuno dei due si era mai sbilanciato. Fino al tenero annuncio su Instagram.





Claudia Dionigi incinta di Lorenzo Riccardi

“Era un giorno come un altro quando abbiamo scoperto che c’eri… una goccia di vita cresceva dentro di me… ed eravamo increduli”. Inizia così la caption del video in cui si vede bene che Claudia Dionigi è incinta. I due sono in spiaggia innamorati come il primo giorno e quando l’inquadratura passa sul pancino di lei, avvolto da un costume intero, arriva la certezza che tutti aspettavano.

“Ma poi da quel macchinario abbiamo ascoltato il battito del tuo cuoricino ed è stata la cosa più bella al mondo che potessimo sentire. Tu renderai il nostro amore più forte, la nostra casa più felice… Papà e Mamma già ti amano alla follia e ti aspettano più che mai”, continua la didascalia del post di Claudia Dionigi incinta, condiviso ovviamente anche dal futuro papà Lorenzo Riccardi.

Sotto al post in pochi minuti si è scatenato il ‘delirio’: like e commenti di felicitazioni di tantissimi fan ma anche di Francesca Sofia Novello e di tanti ex protagonisti di UeD come Arianna Cirrincione, Luigi Mastroianni (che con Lorenzo Riccardi ha condiviso l’esperienza sul trono) e Alessandra Sgolastra tra i tanti.

