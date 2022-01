Uomini e Donne, l’annuncio dell’ex volto del dating show di Maria De Filippi. Una sfida decisamente complicata a cui far fronte, ma come si dice spesso in questi casi, quando c’è l’amore c’è tutto. La notizia ha come protagonista l’ex tronista di UeD, e purtroppo tra lui e la fidanzata si è messo di mezzo anche il Covid.

Stiamo parlando proprio di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi e di una storia d’amore più che consolidata. In più occasioni l’ex tronista ha dichiarato che i loro caratteri sono perfettamente complementari. Fra i due vi sono 6 anni di differenza, lei ne ha 31 e lui 25. Vivono insieme a Roma e appaiono sempre felici sui social.

Ma tra di loro questa volta ci si mette il Covid. Infatti proprio negli ultimi giorni l’ex tronista ed ex opinionista dello show di Maria De Filippi è risultato positivo al virus. Esito negativo per Claudia. I due sono dunque costretti a vivere questo periodo ‘separati’ in casa e con le dovute misure di sicurezza, quindi mantenendo le distanze e indossando la mascherina.





“Noi abbiamo pranzato sempre separati e ora mi sono rinchiusa in camera di nuovo”, afferma Claudia sui social, che poi aggiunge: “È proprio brutto non poter abbracciare il proprio fidanzato”. Una situazione “insopportabile” per poi specificare: “Ne sto risentendo tantissimo, ma passerà”.

E anche Lorenzo sembra essere pienamente d’accordo: “Mi sto veramente rompendo i co…ni oggi. Non ce la faccio più”. Insomma, un momento non certamente facile per nessuno dei due, ma che con le dovute cautele si concluderà per il meglio.