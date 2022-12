Uomini e Donne non va in onda nel periodo natalizio. L’ultima puntata che il pubblico ha potuto vedere su Canale 5 è stata quella del 21 dicembre, poi Maria De Filippi ha dato l’appuntamento a tutti per il 9 gennaio quando il dating show torna con le sue storie e le sue dinamiche che tanto appassionano il pubblico. Tuttavia non si fermano le registrazioni delle puntate: infatti durante questi giorni i protagonisti si sono nuovamente ritrovati in studio.

Come ha anticipato il blogger Lorenzo Pugnaloni, nel mese di dicembre dovrebbero avere luogo una serie di nuove registrazioni, in particolare il 28 e il 29 dicembre. E di conseguenza durante le vacanze di Natale circoleranno comunque gli spoiler e le anticipazioni di Uomini e Donne. Infatti è proprio Pugnaloni a offrire altre anticipazioni rispetto a quanto il pubblico vedrà in tv dal 9 gennaio. Uomini e Donne aveva lasciato tutti con una serie di questioni aperte: quella che riguarda Riccardo Guarnieri e quella su Gemma Galgani.

UeD, Gemma Galgani esce con il cavaliere Alessandro

Prima della pausa natalizia il cavaliere tarantino stava conoscendo tra alti e bassi Gloria Nicoletti. È attratto da lei soprattutto fisicamente e nonostante le abbia dato l’esclusiva non vuole precludersi altre conoscenze. Gloria sembra essere molto presa, ma di fronte alla titubanza del cavaliere ha deciso di chiudere il rapporto. Le anticipazioni riferiscono della decisione della dama di andare oltre Riccardo Guarnieri e infatti si viene a sapere che ha preferito approfondire la conoscenza con Umberto.

Ci sono novità anche su Gemma Galgani. Il pubblico l’aveva lasciata mentre ballava con un nuovo cavaliere. Si tratta di Alessandro, 52 anni, si occupa di ristorazione. Divorziato e senza figli, Alessandro dice di voler trovare una donna che abbia tempo da dedicargli. Gemma Galgani dice di averlo notato ancora prima che entrasse in studio mentre la stavano microfonando. Dalle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni si viene a sapere che la dama torinese continua la sua frequentazione ma il single sta anche conoscendo anche la dama Pamela e sta uscendo con Paola.

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne l’arrivo in studio di Alessandro ha scombinato il parterre femminile. Paola si è detta entusiasta del cavaliere e gli ha lasciato il numero. Poi è arrivato il momento del ballo e il cavaliere decide di ballare con Gemma Galgani che stava per fare un passo indietro quando ha capito l’interesse di Paola. A questo punto Alessandro viene conteso e ne nasce un divertente siparietto in studio.