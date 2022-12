Incredibile, ma vero: due big di Uomini e Donne potrebbero lasciare per approdare a L’Isola dei Famosi. La voce bomba è stata sganciata nelle ultime ore, quindi il programma di Ilary Blasi è già al centro dell’attenzione mediatica nonostante per il suo inizio manchi ancora molto tempo. Il reality show dovrebbe avere inizio a marzo 2023, anche se non ci sono ancora conferme sulla data ufficiale. Lo start avverrà senza ombra di dubbio al termine della settima edizione del Grande Fratello Vip.

E questi due volti di Uomini e Donne potrebbero abbandonare temporaneamente o definitivamente il dating show per immergersi nell’avventura de L’Isola dei Famosi. In queste settimane è già partito il toto-nomi su coloro che potrebbero sbarcare in Honduras, ma certamente questi due rappresenterebbero un fiore all’occhiello per l’ex moglie di Francesco Totti. Si attendono notizie più certe, ma le indiscrezioni sono decisamente molto forti e smentite al momento non ce ne sono state.

Da Uomini e Donne a L’Isola dei Famosi: la voce bomba sui due big

Tra l’altro questi due protagonisti di Uomini e Donne, che potrebbero condividere l’esperienza de L’Isola dei Famosi, sono tutt’altro che amici e quindi si creerebbero sicuramente dinamiche anche in Honduras. I litigi potrebbero essere all’ordine del giorno e questo potrebbe però allo stesso tempo favorire un miglioramento degli ascolti televisivi. Ilary Blasi sta lavorando alacremente per offrire al pubblico un cast di alto livello e certamente i due cavalieri di UeD sarebbero molto apprezzati.

Secondo il sito Blastingnews, due dei prossimi concorrenti de L’Isola dei Famosi potrebbero essere Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Il primo non è ancora riuscito a trovare la sua anima gemella nel programma di Maria De Filippi e spesso e volentieri è al centro di polemiche e litigi con le donne. Il secondo, dopo la rottura con Ida Platano, non è stato in grado di ritrovare un nuovo amore e ha avuto diversi scontri con la sua ex compagna anche nel corso dell’attuale stagione del dating show.

Recentemente è uscito fuori anche un altro nome su una delle possibili naufraghe dell’Isola. Secondo il settimanale Vero, “sarebbe corteggiatissima Pamela Prati per la prossima edizione de L’Isola dei Famosi, che dovrebbe andare in onda dopo il GF Vip. Dovrebbe essere trasmessa in primavera”.