Dal GF Vip all’Isola dei Famosi: questa la notizia clamorosa che sta circolando in queste ore e che riguarda uno dei concorrenti della settima edizione del reality show di Alfonso Signorini. Il programma condotto da Ilary Blasi comincerà nella primavera del 2023, quando terminerà proprio il GF Vip, ma si sta già cominciando a parlare del cast che dovrà battagliarsi per cercare di vincere la trasmissione. Ricordiamo che l’ultimo ad aver trionfato all’Isola è stato Nicolas Vaporidis lo scorso mese di giugno.

Dunque, uno dei gieffini passerà dal GF Vip all’Isola dei Famosi in pochi mesi, stando a questa indiscrezione. Intanto, nella casa più spiata d’Italia Attilio Romita ha fatto un’importante rivelazione a Charlie Gnocchi: “Che poi per il bacio più lungo del mondo avremmo dovuto mettere Giaele e Micol, perché lo sai no? Lo hanno confermato. Giaele ieri a Micol glielo ha chiesto ‘Lo posso dire? Lo posso dire?‘, Micol era un po’ arrossita in viso, poi ha detto ‘Sì, Giaele ci ha provato con me‘. Non stanno insieme, le ha messo le mani addosso”.

Dal GF Vip all’Isola dei Famosi: la voce su Pamela Prati

A sganciare la bomba su un’ex concorrente del GF Vip, pronta a sbarcare all’Isola dei Famosi, è stato il settimanale Vero. Con largo anticipo è stato fatto un nome top come possibile naufrago della trasmissione di Ilary Blasi, la quale tornerà nuovamente a lavorare e sarà sotto i riflettori dopo la separazione con l’ormai ex marito Francesco Totti. Sono usciti anche altri nomi su coloro che potrebbero finire in Honduras, come Loredana Lecciso e la mamma di Belen Rodriguez su tutti, ma questo è quello più clamoroso.

Ad approdare in Honduras potrebbe essere l’ex vippona Pamela Prati. Questa la voce bomba di Vero: “A quanto pare sarebbe corteggiatissima per la prossima edizione de L’Isola dei Famosi, che dovrebbe andare in onda dopo il GF Vip. Dovrebbe essere trasmessa in primavera”. Conferme in merito non ce ne sono, anche perché è presto per gli annunci ufficiali, che arriveranno probabilmente verso la fine dell’inverno e comunque non prima di marzo 2023. Ma intanto questo rumor è stato già diffuso.

Pamela Prati, dopo l’uscita dal GF Vip, ha voluto incontrare Marco Bellavia, con il quale ha avuto una conoscenza più intima nella casa. E lui ha esclamato sulla donna: “Mia cara Pamela, ti ho aspettato una vita. Non sarà certo un imprevisto a fermarci. Sono pazzo di te, Marco”. E Pamela: “Uomo di altri tempi”.