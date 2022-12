Quella andata in onda oggi – mercoledì 21 dicembre – è l’ultima puntata dell’anno di Uomini e Donne. Il popolare dating show condotto da Maria De Filippi va in vacanza in prossimità del Natale. Il pubblico, quindi ha assistito alle ultime dinamiche tra i protagonisti del programma: infatti si è presentato un cavaliere per Paola. Si tratta di Massimo, 59 anni, viene da Dorno (Pavia), ha due figlie sposate ed è nonno. Fa il modellista nel settore della ceramica, ma lei preferisce non conoscerlo.

Poi in studio si presenta un cavaliere: si chiama Alessandro, ha 52 anni, si occupa di ristorazione. Divorziato e senza figli, Alessandro dice di voler trovare una donna che abbia tempo da dedicargli. Gemma Galgani dice di averlo notato ancora prima che entrasse in studio mentre la stavano microfonando. Il cavaliere racconta di avere diverse occasioni per conoscere donne che, tuttavia, non riesce a frequentare come vorrebbe per i loro impegni. Inoltre spiega di volere accanto una signora che abbia tempo da dedicargli coltivando, insieme, anche determinate passioni.

Stop per Uomini e Donne: riprende il 9 gennaio

Anche la dama Paola è entusiasta per l’arrivo in studio di Alessandro e si dichiara dicendo di volergli lasciare il numero. Poi arriva il momento del ballo e il cavaliere decide di ballare con Gemma Galgani che stava per fare un passo indietro quando ha capito l’interesse di Paola. A questo punto Alessandro viene conteso e ne nasce un divertente siparietto in studio. Insomma Uomini e Donne chiude per la pausa natalizia all’insegna del sorriso. Il pubblico è comunque curioso di sapere quando tornerà in onda ed è pronto a conoscere le anticipazioni del programma.

Uomini e Donne riprende il 9 gennaio, pertanto saranno 18 giorni di stop per il programma di Maria De Filippi. Nell’attesa che trapelino le anticipazioni dettagliate di quello che succederà nel pomeriggio tra dame, cavalieri e ragazzi, i fan sono concentrati su Federico Nicotera che sarebbe vicino alla scelta. Infatti potrebbe effettuarla proprio durante la pausa di Uomini e Donne in una delle puntate che verranno registrate.

Come è stato confermato dal blogger Pugnaloni, nel mese di dicembre dovrebbero avere luogo tre nuovi appuntamenti: uno il 21, e uno doppio il 28 e 29. E di conseguenza durante le vacanze di Natale circoleranno comunque gli spoiler e le anticipazioni di Uomini e Donne. Altre curiosità riguardano Riccardo Guarnieri (che da settimane vive un tira e molla con Gloria Nicoletti), Roberta Di Padua sempre più single, Armando Incarnato che litiga con vari membri del parterre sia maschile che femminile.