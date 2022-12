La gaffe di Tina Cipollari fa esplodere il pubblico di Uomini e Donne. L’opinionista del dating show di Maria De Filippi è nota per i commenti pesanti che rasentano l’insulto, ma questa volta ha scatenato una vera e propria bufera per la frase pronunciata dopo l’ingresso in studio di una corteggiatrice.

La dama in questione è entrata nello studio di Uomini e Donne per corteggiare Riccardo Guarnieri. Lo storico cavaliere, conosciuto al pubblico televisivo per la sua storia travagliata con Ida Platano, è tornato nel parterre del trono over per trovare la sua anima gemella e oggi ha accolto una nuova dama. Antonella ha origini campane, ma da 20 anni vive a Milano, dove ha studiato e si è laureata.

La gaffe di Tina Cipollari, insulto alla dama Antonella

La gaffe di Tina Cipollari è arrivata quando in studio ha fatto l’ingresso Antonella, la nuova dama arrivata a Uomini e Donne per corteggiare Riccardo Guarnieri. Antonella ha fatto il suo ingresso in studio spiegando di aver scritto per conoscere Riccardo. Per la nuova dama Riccardo Guarnieri è un ”uomo affascinante, intrigante e interessante”.

Nonostante i complimenti, il cavaliere e storico ex fidanzato di Ida Platano – oggi felice accanto ad Alessandro Vicinanza – ha deciso di mandare via la dama. Ma a far scalpore è stata la gaffe di Tina Cipollari. «Ma è un uomo o una donna?», ha detto l’opinionista gelando il pubblico di Uomini e Donne. Senza scomporsi troppo, la dama ha risposto “Per il momento una donna”, ha detto scatenando Maria De Filippi.

Antonella entra per Riccardo. Voce bassa, calda. Tina: "ma è uomo o donna"

Antonella: "per il momento donna"

MDF: "bella risposta"

Tina: "quando devo parlare, il microfono è spento" 😅#uominiedonne pic.twitter.com/Lj54izOBh3 — Arcani_e_Argatti (@cordismei) December 20, 2022

Dopo la gaffe di Tina Cipollari, la conduttrice si è complimentata con Antonella: “Brava, proprio una bella risposta!”. A questo punto, rendendosi conto di aver fatto una clamorosa gaffe, Tina Cipollari ha cercato di metterci una pezza: “Il mio microfono quando deve essere acceso è spento, quando deve essere spento è acceso!”. La figuraccia è servita.