Gemma Galgani e Tina Cipollari, la guerra continua. Ormai si sa, tra le due protagoniste di Uomini e Donne non scorre buon sangue. In tanti hanno ipotizzato che tra la dama del Trono Over e l’opinionista le scaramucce siano ‘programmate a tavolino’, ma è un fatto che caratterialmente tra le due ci sia un abisso. Molto più verace e passionaria Tina Cipollari che non perde occasione per attaccare, criticare e punzecchiare l’acerrima ‘nemica’.

Stavolta, però, Gemma Galgani ha voluto mettere i puntini sulle i e all’ennesima frecciata dell’opinionista si è lasciata andare ad un duro sfogo nei suoi confronti. D’altra parte recentemente la dama è stata fortemente criticata per l’ennesima frequentazione non andata a buon fine, quella con il cavaliere Giovanni. Sui social si sono scatenati: “Se solo lei accettasse di non avere più vent’anni…”. Anche Gianni Sperti è stato molto duro con lei. Ma è niente rispetto a quello che ha detto Tina Cipollari nella puntata di oggi, lunedì 28 novembre.

La sferzata di Tina Cipollari e la risposta stizzita di Gemma Galgani

Durante la puntata odierna Tina Cipollari ha preso la parola e si è rivolta così a Gemma Galgani: “Tu è tanto tempo che non apri la tua porta?”. Grandi risate nello studio, ma la dama non ha preso benissimo questa domanda sarcastica: “Le tue battute fanno sorridere ogni tanto, non sempre. A un certo punto non è bello quello che tu dici nei miei confronti. Ridendo e scherzando vengo sempre derisa e penalizzata”. Naturalmente sui social i telespettatori hanno detto la loro, ma Tina ha proseguito.

Parlando di un’altra dama, Paola, l’opinionista ha affermato che secondo lei sta cercando uomini più giovani. Subito dopo Tina Cipollari è tornata ad attaccare Gemma Galgani: “Un po’ quello che penso di lei, è un libro aperto, ormai lo sappiamo che cerca quello”. A questo punto Paola ha negato e poi chiarito: “Sto cercando l’amore. Io l’ho sempre detto, vado oltre l’aspetto fisico”. Poco dopo, però, è stata Gemma a prendere la parola.

Tina: Gemma tu è da tanto tempo che non apri la tua porta #uominiedonne pic.twitter.com/D3N50mFYMn — Tina Cipollari out of context (@tina_ooc) November 28, 2022

Gemma deve capire che non è Tina che la penalizza, ma è lei che si rende ridicola chiedendo di voler uscire con dei ragazzini in confonto a lei….#UominieDonne — Lav (@allyouneedisLav) November 28, 2022

“Lei continua sempre a rimarcare la mia età – ha detto Gemma Galgnani riferendosi a Tina – e questo non è bello, anche ieri. Interviene sempre su questo argomento. Mi penalizza anche nei confronti degli uomini”. Tina Cipollari non ci sta e ribatte: “Ma non penso che gli uomini che vengono in questo studio pensano che sia una 18enne, lo sanno l’età che hai”. Ma Gemma ha ribadito: “Tutte le volte che mi approccio a qualcuno, se poi è più giovane perché no, siamo nel 2022, è il momento della libertà per tutti, vengono penalizzati dai tuoi commenti successivi, quindi io mi trovo una barriera davanti”.

La discussione va avanti e Tina si rivolge ad Alessandro: “Svegliati. Quanto guadagni all’anno? Che altro potresti fare per lei?”. Il cavaliere rimane tranquillo: “Credo di essere abbastanza grande per permettermi queste cose. Lo saprete più avanti”. A quel punto Paola riprende l’opinionista: “Quanto sei materiale, parliamo di sentimenti”. Ma Tina rilancia: “Morte di fame che andate a cercare il pollo che vi mantiene, e basta con questa falsità!”.

