“Ida e Alessandro? Io ho visto”. UeD, da Armando Incarnato rivelazione boom sulla coppia

Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono una coppia innamorata e affiatata: dopo essere usciti da Uomini e Donne stanno vivendo la loro storia d’amore nella quotidianità. Qualche giorno fa è arrivata la scelta definitiva dei due protagonisti del dating show di Maria De Filippi. Alessandro Vicinanza da tempo professava il suo amore per Ida Platano, ma la dama bresciana faceva fatica a fidarsi del cavaliere.

Alla fine anche lei ha dovuto ammettere il sentimento che prova nei confronti di Alessandro Vicinanza e ha deciso di lasciarsi andare definitivamente, voltando pagina dopo la lunga esperienza con Riccardo Guarnieri. “In questi giorni ho capito le emozioni e le sensazioni che mi porti, che sono decisamente forti”, ha spiegato la Dama. E anche per il corteggiatore è lo stesso: “Le mie sensazioni sono ancora più forti di quelle che provavo prima. I sentimenti nei tuoi riguardi sono troppo forti che oggi non riesco a fare a meno di te”.

UeD, Armando Incarnato a cena con Ida e Alessandro

In studio la dama ha stretto un grande rapporto d’amicizia con Armando Incarnato, uno dei cavalieri più longevi di Uomini e Donne. In questi giorni Ida Platano ha raggiunto il suo fidanzato a Salerno per trascorrere qualche giornata insieme e hanno incontrato proprio Armando Incarnato. Nonostante delle divergenze con l’imprenditore salernitano, il cavaliere partenopeo ha pubblicato delle storie di Instagram in compagnia della coppia nella serata di domenica 27 novembre.

I tre protagonisti del parterre over di Uomini e Donne hanno cenato insieme e Armando Incarnato ha condiviso sui social alcuni momenti della serata: “Questi ragazzi sono bellissimi – dice il cavaliere napoletano -. Io non ci credevo, vi posso dire che è la verità e la cosa più bella è che questa coppia nasce a Natale”. Insomma, pare proprio che Armando Incarnato sia davvero felice della scelta che ha fatto la sua amica Ida Platano e in questo modo ha dato la sua “benedizione” alla coppia nata a Uomini e Donne.

Infine dalle anticipazioni sulle prossime puntata di Uomini e Donne si viene a sapere che Ida Platano e Alessandro Vicinanza torneranno in studio per raccontare al pubblico come sta andato la loro vita di coppia. Allo stato attuale l’ex dama continua a lavorare a Brescia, mentre l’ex cavaliere Alessandro Vicinanza vive a Salerno. I due riescono sempre a trovare il modo per vedersi e spesso condividono con i loro follower foto e video della loro vita di coppia.