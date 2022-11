UeD, Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno trascorso la loro prima notte insieme. L’addio al programma era arrivato ieri. Niente petali di rosa all’uscita ma tante parole dolcissime: “Voglio viverti fuori”, ha detto la dama di Brescia mentre abbracciava il cavaliere. Tantissimi, e anche alcuni a sorpresa, i commenti tra cui quello di Armando Incarnato che si è congratulato con entrambi così come l’opinionista Gianni Sperti. Tina Cipollari, pur augurando il meglio ad entrambi, si lasciava, tuttavia, andare ad una previsione: “È un fuoco di paglia. Questa coppia tra un mese sta di nuovo qui”.



E come lei la pensano molti utenti della rete: “Vabbè adesso Ida si è vendicata di Riccardo ha ottenuto la sua “vendetta “, quando torna in programma prima natale O dopo di Natale? Perché lo chiedo? Perché durano come un gatto in tangenziale qua amore non ce n’è uno vuole due copertine e l’altra voleva Riccardo stare male come lei quando lui è uscito con Roberta questo grande amore quei bacetti a stampo Ma per cortesia”.

UeD, Ida Platano e Alessandro Vicinanza: prima notte insieme



E ancora: ““Tra un mese in studio…ci abbiamo provato c’è un sentimento che ci lega tutt’ora , ma purtroppo ci siamo accorti che non può funzionare colpa di tutti e due …(Tina) “scusate ma voi non ci avevate già provato a stare insieme? e allora perché insistere!!?? come volevasi dimostrare siete due falsi” …Maria io esco!”.



Parole alle quali la coppia non risponde interessata, come ha detto Ida Platano davanti ad un delusissimo Riccardo Guarnieri, a viversi fuori. Ieri intanto sono arrivate le prime domande per la coppia, alcune delle quali bollenti: “La prima notte dopo essere usciti assieme? Non si può”, ha subito esclamato Ida Platano che ha provato così a sviare dalla domanda imbarazzante sulla prima notte d’amore con il suo nuovo fidanzato.



“Dopo le 24 la raccontiamo. Comunque carina la siciliana”, ha detto Alessandro che ha messo così in imbarazzo Ida Platano. “Dai smettila, basta. Fermati qua”, ha aggiunto la dama siciliana di Uomini e donne. Chissà cosa penserà di questo Riccardo Guarnieri, sempre più deciso a trovare l’amore e ‘vendicarsi’ di Ida.

