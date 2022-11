Uomini e Donne, in attesa che venga mandata in onda la puntata della scelta di Ida Platano il suo ex storico Riccardo Guarnieri affonda il colpo. In un video spunta una provocazione fortissima contro la dama e Alessandro Vicinanza. Così mentre Ida viene sommersa dalle critiche per il suo atteggiamento. “Che donna spregevole questa Ida che pur di rimanere nel programma prende per il culo tutti, possibile che dopo tanti anni non si decide ad andarsene, però vorrei chiedere a Roberta come fai a prendetela tanto a perdere tempo per un uomo zerbino, piagnone e senza carattere”.



E ancora: “Ida il nulla messo sotto i riflettori, sono anni che ci propinate questo pessimo esempio di adolescente cronica che non maturerà mai, cercate di fare casting e cambiate tipologia di persone da portare in TV, persone che siano di ispirazione, che possano dare al pubblico qualcosa, e non queste soap di quart’ordine di un patetico e noioso che non se ne può più!!!”.

Parole alle quali la dama non risponde. Mentre nei giorni scorsi è tornata parlare di Alessandro. “Io e Alessandro parliamo delle nostre rispettive attività e dei nostri dipendenti. Ogni tanto mi dice anche che sono troppo buona. Abbiamo un bel dialogo, ci confrontiamo anche sulle difficoltà che quotidianamente affrontiamo nei conto – come nei pro – che ogni attività ad alto rischio comporta”.



E ancora: “Parliamo anche dei nostri progetti e di quello che ci piacerebbe costruire come imprenditori”, ha concluso Ida. Alla buona fede di lei non crede Riccardo che è tornato a mostrarsi sui social e non è passato inosservato il video del suo allenamento in palestra. Il cavaliere tarantino è tornato a far vedere il fisico sul suo profilo Instagram, un messaggio che tanti hanno visto come indirizzato a Ida: “Ecco qualcosa che non potrai avere”.

Dopo l’addio di Ida, Riccardo provoca sui social #uominiedonne pic.twitter.com/tMWpGZMyCH — Mario Brown (@MarioBro66) November 21, 2022



Riccardo del resto era stato durissimo con l’ex, accusandola a più riprese. “Ida in studio ha detto che sono il suo scarto e ho trovato quest’affermazione molto forte. Non credo alla scusa che quando si è arrabbiati si perde lucidità ma penso, al contrario, che si diventi volontariamente pungenti”.

