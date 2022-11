A Uomini e Donne su Armando Incarnato è in arrivo una svolta clamorosa, che rappresenterà un momento storico per la trasmissione di Maria De Filippi. Non era nell’aria tutto questo nell’ultimo periodo, ma in queste ore è emerso qualcosa di inaspettato che farà rimanere a bocca spalancata il pubblico di Canale 5. Nelle anticipazioni dell’appuntamento di martedì 22 novembre, come sottolineato dal sito Lanostratv, si è appreso che ci sarà un sensazionale annuncio che potrebbe concretizzarsi in seguito in qualcosa di pazzesco.

Tutti gli occhi a Uomini e Donne saranno puntati su Armando Incarnato e soprattutto sulle sue parole. Intanto, un’ex concorrente del GF Vip 7 ha voglia di prendere parte al programma di Maria De Filippi: “Potrei propormi a Maria come tronista a Uomini e Donne over. Magari anche con Wilma Goich, visto che anche lei ha capito che il suo cuore è pronto ad innamorarsi ancora”. Colei che si è candidata è Cristina Quaranta, che ha confermato la volontà di trovare un’anima gemella grazie a UeD.

Uomini e Donne, Armando Incarnato verso l’addio al programma?

Secondo quanto emerso, a Uomini e Donne potrebbe succedere una cosa incredibile per Armando Incarnato. Ci saranno anche polemiche con una dama del dating show, che sarà molto insoddisfatta per questa novità inattesa sul cavaliere. Ovviamente bisognerà attendere anche le prossime puntate per avere un quadro ben delineato, ma a quanto pare una svolta sarebbe ormai in procinto di arrivare nella vita televisiva e personale di Armando. E i telespettatori aspettano questo momento da tempo ormai immemore.

Secondo le ultime anticipazioni, Armando Incarnato annuncerà davanti a tutto lo studio di aver iniziato a conoscere in modo più intenso una dama e di esserne realmente interessato. Delusa Cristina, che non si aspettava il due di picche. Non sappiamo bene chi sia questo ipotetico flirt del cavaliere, ma c’è la possibilità che le cose possano volgere per il meglio. Non è da escludere che tra non molto possa decidere di abbandonare la sedia di Uomini e Donne per cominciare una love story fuori dal programma.

Recentemente Armando ha confessato di aver avuto una relazione di 7 anni, ritenuta tossica: “Quando ho capito cosa avessi fatto, cosa avessi perso, mi sono sentito deluso da me stesso, soprattutto nel vedere quanto dolore avevo provocato. Ho toccato il fondo in tutti i sensi: ho sofferto di ansia, di depressione, avevo attacchi di panico e disprezzavo ogni cosa”.