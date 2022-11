“Toccato il fondo”. UeD, Armando Incarnato irrompe sulla scena: lascia tutti senza parole

Armando Incarnato, dolorosa confessione per il cavaliere di UeD. Parole che arrivano mentre a tenere banco è ancora Ida Platano, uscita con Alessandro Vicinanza, di cui Armando è stato a lungo corteggiatore. Nel cuore del cavaliere napoletano quello della dama bresciana è l’ultimo segno. Al magazine ufficiale del dating show di Canale 5, Incarnato ha raccontato del suo primo grande amore, cercando di spiegare come è lui quando si innamora veramente di una donna.



“La prima volta che mi sono innamorato avevo 13 anni. L’ho conosciuta su una spiaggia in Calabria, dove andavo in vacanza con i miei: dall’istante in cui l’ho vista per noi è iniziata una lunghissima storia d’amore durata quasi vent’anni, e dalla quale è nata una bambina. Lei è stata il mio primo “tutto”, anche il mio primo bacio. Poi lei è venuta a Napoli e abbiamo convissuto, ci siamo laureati insieme. Eravamo talmente uniti che eravamo certi che niente e nessuno potesse dividerci, e mai abbiamo lottato per il nostro amore: non ce n’era bisogno, era troppo forte”.

Dopo questa esperienza bellissima che l’ha accompagnato per un ventennio, il cavaliere partenopeo ha dovuto digerire un’amara delusione. Armando ha dovuto fare i conti con una relazione tossica durata sette anni. “Quando ho capito cosa avessi fatto, cosa avessi perso, mi sono sentito deluso da me stesso, soprattutto nel vedere quanto dolore avevo provocato”.



E ancora: “Ho toccato il fondo in tutti i sensi: ho sofferto di ansia, di depressione, avevo attacchi di panico e disprezzavo ogni cosa […] Ad aiutarmi in questa situazione è arrivata Yanet, che in passato è stata anche ospite a Uomini e Donne per confermare che non stessimo più insieme. Lei si è presa cura di me con enorme pazienza e, giorno dopo giorno, piano piano, ho iniziato a fidarmi e ho deciso di alzarmi da quel letto e di ritornare a vivere”.



Da anni Armando Incarnato sta cercando l’amore dentro lo studio di Maria De Filippi ma nonostante tanti tentativi per ora non è riuscito a trovare la donna giusta. Come per Riccardo e Ida neppure per Armando le critiche di restare in trasmissione solo per notorietà non sono mancate. Critiche che lui si è sempre fatto scivolare addosso.