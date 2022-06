Tra i protagonisti dell’ultima edizione di Uomini e Donne c’è Marcello Messina, il cavaliere che ha corteggiato Ida Platano. Tra loro sembrava ci fosse una grande intesa, poi è tutto è naufragato. Il percorso di Marcello Messina a Uomini e Donne è stato altalenante e caratterizzato dalla burrascosa rottura con Ida Platano e dalle accuse ricevute in studio, in particolare modo da Armando Incarnato.

Marcello Messina è intervenuto durante una diretta Instagram ne profilo Opinionista Social ed è tornato a parlare di Armando Incarnato. L’ex cavaliere di Uomini e Donne si è lasciato andare a una confessione choc, in merito a una lite accesa avuta con lo storico cavaliere napoletano nel programma: “C’è stata solo una volta che mi ha fatto salire il sangue al cervello, quando mi ha tirato la sedia dietro. Per il resto poverino i primi tre mesi di trasmissione non ce la faceva proprio, era proprio nervoso”.





Marcello Messina UeD accusa Armando Incarnato: “Mi tirò una sedia”

Alla stessa diretta Instagram hanno partecipato anche Marika Geraci e Diego Ceccucci. Ad un certo punto è intervenuto un utente che ha criticato Armando Incarnato, dicendo di essere un attore pessimo. Quindi è intervenuto Marcello Messina che ha detto: “Attore!”, ma è stato ripreso da Marika Geraci: “Ha fatto un film che è uscito al cinema dai. Non so quanti siano andati a vederlo”. La replica dell’ex cavaliere non si è fatta attendere, visto che ha lanciato una frecciata al cavaliere: “Ah si? Ma veramente? Allora c’è speranza per tutti”.

Poi Marcello Messina ha aggiunto: “Io voglio bene a lui, mi manca, forse però manco più io a lui!”, dice riferendosi ad Armando Incarnato. Poi quando Marika Geraci gli ha detto: “Questa estate non so se andrai in vacanza, guardati le spalle se c’è qualcuno che ti fa delle foto”, ha risposto: “Questa estate faccio il giro dei porti d’Italia, a ogni porto ho una ex. Gli voglio bene a lui, perché io sono un buono fondamentalmente”.

Sempre durante la chiacchierata, l’ex cavaliere alla domanda se a settembre tornerà nel programma condotto da Maria De Filippi per corteggiare di nuovo Ida Platano, ha prontamente detto: “No niente, ti rispondo già”. Quando un fan ha voluto sapere se sta un po’ meglio a livello sentimentale, invece ha dichiarato: “Sto nella fase riflessiva”. Intanto alla diretta ha preso parte anche Fabio Antonucci, il cavaliere con cui è uscita Gloria Nicoletti e sui litigi avuti con lo storico cavaliere napoletano e Riccardo Guarnieri ha precisato: “Ho provato nell’ultimo mese a farmi sentire, potevo fare qualcosa di più. Le parole dette bene possono fare molto più male”.

