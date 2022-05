Importante novità a Uomini e Donne, o meglio, per un ex protagonista del dating show di Maria De Filippi. La notizia è ormai stata diffusa ufficialmente dal diretto interessato e non ci sarebbero possibilità di recupero. Infatti, ha comunicato al pubblico del programma e a tutti i suoi fan di essersi ormai lasciato definitivamente. Le sue parole sono state molto dirette e non hanno lasciato spazio a qualsiasi tipo di interpretazione. Stiamo parlando dell’ex cavaliere Marcello Messina.

Prima di dirvi cosa ha dichiarato Marcello Messina di Uomini e Donne, nelle scorse ore è emersa un’altra news interessante su una coppia formatasi grazie alla trasmissione, quella tra Caterina Corradino e Biagio Buonomo. Lei ha infatti rivelato che si sposeranno, ma non solo: “Vorremmo che Gemma officiasse il nostro matrimonio in spiaggia e lei ha acconsentito. Poi abbiamo invitato anche Ida. Vorremmo sinceramente che questo grande giorno portasse fortuna ad entrambe”.





Uomini e Donne, Marcello Messina si è lasciato

Attraverso un’intervista rilasciata a ‘Piùdonna’, Marcello Messina di Uomini e Donne ha comunicato di essersi lasciato con l’ormai sua ex fidanzata Viviana: “Non c’è un colpevole per la fine di questo rapporto. In questo momento voglio smaltire la delusione per la fine di questa relazione, voglio recuperare la leggerezza del mio sorriso, ma da solo. Non sono alla ricerca di altro, poi il tempo farà il resto”. La storia d’amore ha avuto una breve durata, infatti sono stati legati sentimentalmente solamente sei mesi.

Marcello Messina ha detto dunque addio a Viviana, ma per il momento non dovrebbe tornare a Uomini e Donne, anche se le porte non le ha chiuse del tutto: “Per tornare nel programma dovrei avere la mente sgombra, non tornerei altrimenti. Mi sono sempre mostrato come un libro aperto e non sono gli eventuali ‘attacchi’ di altre persone a spaventarmi. La vita continua. Non ti aspetta, sei solo tu a decidere di viverla veramente e di questo ne sono cosciente”.

Infine, l’ex cavaliere di UeD ha chiuso la sua intervista a ‘Piùdonna’ parlando di Riccardo Guarnieri e Ida Platano: “Se Riccardo è tornato si sentiva in grado di potersi dare ad altre persone e a se stesso. Per quello che sto vedendo c’è ancora qualcosa di incompiuto con Ida. Io sarei contento se trovassero una quadra e riuscissero a vivere felici e sereni entrambi. Auguro ad entrambi tutto il bene”.

