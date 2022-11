UeD, Ida Platano a bomba su Riccardo Guarnieri: dopo la scelta caduta su Alessandro arrivano frecciate pesanti. Alessandro che proprio nella prima intervista post uscita dal programma aveva raccontato come dall’inizio sentiva un trasporto speciale: “Io già prima della scelta mi sentivo il fidanzato di Ida, a lei lo avevo confessato, per questo i giorni trascorsi insieme post scelta sono stati per me una continuazione di qualcosa che c’era già. Usciti dallo studio abbiamo scelto di rimanere a Roma e di trascorrere subito una giornata insieme”.



“È stato bellissimo […] In questa seconda fase della nostra conoscenza, a fare la differenza sono state le reciprocità, la voglia di stare insieme e la confidenza […] Credo che Ida i suoi fantasmi li abbia sconfitti mesi da. Probabilmente ci siamo ritrovati al momento giusto, nulla accade per caso”. I fantasmi sono quelli del cavaliere tarantino al quale Ida manda un messaggio forte e chiaro.

UeD, Ida Platano punge Riccardo Guarnieri dopo la scelta



“Ci sono paure legate alle precedenti relazioni che mi porto dietro in questo rapporto? Sinceramente no. Per fortuna ci sono persone in grado di far mettere davvero da parte il passato e Alessandro è una di queste”, ha svelato la dama. “Ho lasciato tutte alle spalle”, ha aggiunto Ida Platano che ha così chiuso definitivamente con il suo ex Riccardo che, Ida non lo dice ma è facilmente intuibile, ha avuto ‘Quello che si meritava per aver tirato troppo la corda’.



Ma se Ida lancia giudizi su Riccardo Guarnieri, Ida viene messa sotto torchio da un’altra dama molto molto famosa: Roberta Di Padua. Che spara a zero: “Sinceramente mi aspettavo che Alessandro e Ida uscissero insieme dal programma a breve, ma penso che la loro scelta di andare via sia stata quasi obbligata. Era l’unica via di uscire che avevano, secondo me”.



“Ida non poteva più prendere tempo e Alessandro si era dichiarato innamorato, per lui rimanere nello studio non sarebbe stato credibile. Non mi ha fatto male vederli andare via insieme: ho trovato questa scelta poco emozionante, non si sono neanche dichiarati innamorati in quel momento. Alessandro lo ha fatto ma tempo prima, non lì per lì”.

