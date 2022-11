Riccardo Guarnieri è ancora turbato dalla scelta di Ida Platano a UeD: la dama ha deciso di vivere la sua storia d’amore lontano dalle telecamere con Alessandro Vicinanza, il cavaliere che le ha fatto una corte spietata nelle ultime settimane. Ida Platano è la ex storica del cavaliere tarantino: lui dice di non provare ormai più nulla per lei, ma la sua faccia dopo la decisione della coppia di lasciare lo studio era abbastanza arrabbiata. Nel frattempo è costretto a voltare pagina e lui stesso ha detto di volerlo fare come ha sottolineato dopo la scelta della dama bresciana: “Ho accumulato tanta di questa indifferenza che non ho nulla da dire”.

Infatti nella puntata di ieri – giovedì 24 novembre – Riccardo Guarnieri ha ripreso a frequentare Gloria Nicoletti, la dama con cui già lo scorso anno si era visto. I due sono anche stati “beccati” in un locale romano, come ha testimoniato una foto pubblicata sui social da Deianira Marzano. Il cavaliere tarantino, però, vuole ponderare i suoi passi: lui e Gloria avevano già avuto modo di frequentarsi in passato, non negando un’intensa attrazione fisica. In studio si sono ritrovati uno di fronte all’altra: raccontano di essere usciti insieme a cena, seguita da un post serata piacevole in cui però non è scoccato il momento del bacio.

UeD, Riccardo Guarnieri ci riprova con Roberta Di Padua

“La serata è stata così tanto piena che non c’è stato bisogno di un bacio – ha raccontato Gloria a Maria De Filippi -. In passato, tra noi, c’è stata una forte attrazione fisica. In questo momento c’è ancora non lo escludo, ma posso dire che sentiamo il bisogno di avere anche altro”, afferma il cavaliere confermando la volontà di proseguire nella conoscenza.

Tuttavia era apparso chiaro che Riccardo Guarnieri non volesse concedere l’esclusiva a Gloria Nicoletti. E infatti dalle anticipazioni della puntata di oggi – venerdì 25 novembre – il cavaliere stupirà tutti in studio facendo una proposta a Roberta Di Padua: le chiederà di riprendere a vedersi. Nonostante la loro storia in passato sia finita male e di recente si siano rivisti durante una serata goliardica e sia anche scattato un bacio, il cavaliere sottolineerà di voler ancora uscire con la dama di Cassino e spiegherà che è grazie a lei che è riuscito a vedere la vera Ida Platano.

Una scelta, quella di Riccardo Guarnieri, che provocherà una serie di critiche in studio. In particolare da parte di Gianni Sperti e di Tina Cipollari che non potranno fare a meno di sottolineare la sua incoerenza e vedere nel gesto di apertura verso Roberta Di Padua, dopo aver preso la decisione di frequentare Gloria. La ritengono una strategia e c’è curiosità nel vedere la reazione sia di Gloria Nicoletti che di Roberta Di Padua. Insomma non resta che seguire la puntata di Uomini e Donne su Canale 5 dalle 14,45 per capire quale evoluzione prenderà questa scelta di Riccardo Guarnieri.