Ida Platano ha finalmente trovato l’amore a Uomini e Donne: nella puntata di mercoledì 23 novembre ha deciso di lasciare lo studio di Maria De Filippi con il cavaliere Alessandro Vicinanza. Dopo settimane di alti e bassi, la coppia ha deciso di vivere la loro storia al di fuori delle telecamere. Una storia complessa che il pubblico ha imparato a conoscere bene, una storia che spesso è diventata un quadrilatero con protagonisti Riccardo Guarnieri (ex di Ida Platano) e Roberta Di Padua (ex di Guarnieri) che è tornata in studio e ha avuto una breve frequentazione con Alessandro.

Dopo tanti ripensamenti e litigi, Ida Platano ha deciso di lasciarsi andare. “Voglio viverti fuori”, dice la dama di Brescia mentre abbraccia il cavaliere e i due ballano in studio. Armando Incarnato si congratula con entrambi così come l’opinionista Gianni Sperti. Tina Cipollari, pur augurando il meglio ad entrambi, si lascia, tuttavia, andare ad una previsione: “È un fuoco di paglia. Questa coppia tra un mese sta di nuovo qui”.

UeD, la decisione Riccardo Guarnieri: torna a frequentare Gloria

E Riccardo Guarnieri cosa fa? Il cavaliere tarantino ha assistito alla decisione di Ida Platano in modo distaccato. Non ha voluto più di tanto commentare la scelta dei due e si è limitato a riferire poche parole: “Ho accumulato tanta di questa indifferenza che non ho nulla da dire”. E dalle anticipazioni di Uomini e Donne si viene a sapere che nella puntata di giovedì 24 novembre sarà ancora al centro dello studio pronto a dimenticare per sempre Ida Platano. Il suo turbamento sarà comunque visibile e non passerà inosservato agli opinionisti in studio.

In tutti i casi pare che Riccardo Guarnieri si dirà pronto a voltare pagina e racconterà di aver ripreso i rapporti con una protagonista del parterre femminile. Si tratta di Gloria con cui aveva avuto una breve frequentazione lo scorso anno. Inoltre si dice che i due si siano rivisti e ci sarebbero anche i presupposti per iniziare una storia d’amore. Tuttavia il cavaliere preferirà prendere tempo, non darà l’esclusiva a Gloria e sottolineerà che è ancora presto per parlare di sentimenti e per interrompere conoscenze parallele. Una scelta particolare che insospettirà lo studio e scatenerà come al solito grandi polemiche.

Dalle anticipazioni si viene a sapere che un’altra coppia ha deciso di interrompere la frequentazione: si tratta di Daniela e Walter che decideranno di fermarsi e decideranno di troncare ogni rapporto. Possibile che in puntata ci sia spazio anche per i tronisti Lavinia Mauro e Federico Nicotera. La prima sarà alle prese con la conoscenza dei due Alessio, mentre il romano continuerà a dividersi tra Alice e Carola.