Uomini e Donne, nuove accuse a Riccardo Guarnieri dopo quello che è successo in studio. I fan non hanno dubbi: il cavaliere tarantino ‘continua a mentire”. Contro di lui aveva parlato anche Diego Tavani, protagonista della scorsa stagione entrato nel merito della lunga storia tra Riccardo e Ida. Spiega Tavani: “Sinceramente non seguo tutti i giorni il programma… ho sentito della loro uscita e ne sono contento perché ho sempre reputato Ida una donna che cerca l’amore e spero tanto che insieme ad Alessandro troverà la felicità”.



E ancora: “Ho sempre pensato, per quel poco visto in studio fino a che ero presente lì, che Riccardo abbia sempre usato il sentimento di Ida per assecondare le indecisioni proprie nel volerla realmente o semplicemente per sentirsi importante ai suoi occhi. Come la vedo io, in entrambi i casi, un comportamento da uomo insicuro e non completamente appagato…”.

Uomini e Donne, accuse a Riccardo Guarnieri: “Sei falso”



Riccardo da parte sua ha commentato in maniera dura il rapporto con Alessandro dichiarando di trovare la dama bresciana scorretta e che lei sta prendendo in giro il cavaliere partenopeo, che insieme a Roberta Di Padua chiamano “cog***ne di turno”. Tanti si sono chiesti e Riccardo pensi ancora a Ida e il pubblico si spacca. Netto il giudizio di questa utente: “A Riccardo Ida non piace!! È semplicemente alla ricerca di ammirazione e approvazione dall’esterno perché ne ha bisogno. Ha sempre finto un interesse che palesemente poi si è visto quanto ne fosse attratto! (Non dimentichiamo le parole di Ida sui loro momenti intimi quasi inesistenti…)”.



E ancora: “L’amore è ben altro! Riccardino si vede benissimo che non nutri alcun interesse. L’hai sempre sminuita sta donna facendola sentire in difetto! Una volta lasciati però l’hai attaccata quando lei ha riversato interesse verso qualcun altro, solo perché non eri più tu al centro della sua attenzione, ma non per gelosia…per orgoglio!! Per egocentrismo puro. Finiscila su che mi era bastata 1 sera con te a cena per inquadrarti. Lasciala stare tranquilla di rifarsi una vita!”.



Vero o no qualcosa però sta succedendo. E non depone a favore di chi pensa che Riccardo abbia dimenticato Ida. Solo qualche giorno fa era stato avvistato a Roma in compagnia di Gloria Nicoletti. Ora ha chiuso definitivamente la frequentazione. Inutile dire che il cavaliere è stato criticato in studio perché accusato di non prendere sul serio nessuna conoscenza o frequentazione.

