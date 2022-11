UeD, Maria De Filippi criticata durante l’ultima puntata. In scena il tronista Federico Dainese che, secondo molti, potrebbe presto seguire le orme di Federica e lasciare il trono. L’abbandono sembra essere dietro l’angolo e fargli cambiare idea non sarebbe affatto semplice. Stando a quanto rivelato da Blasting News, a due mesi dallo start di Uomini e Donne Federico avrebbe optato per l’abbandono del format di Canale 5 e potrebbe avvisare Maria già nelle prossime registrazioni.



Il motivo? Mancanza di corteggiatrici. Monica ha deciso di interrompere la sua esperienza perché lui non sarebbe stato interessato a lei. Poi Noemi è stata cacciata dal giovane in seguito ad una segnalazione giunta alla redazione. La ragazza avrebbe dato un bacio ad un altro uomo e quindi inevitabilmente Dainese l’ha mandata via.

UeD, Maria De Filippi criticata durante l’ultima puntata



Ci sarebbe in piedi anche un’alternativa, Maria De Filippi potrebbe a Federico Dainese nuove corteggiatrici ed il suo trono ripartirebbe dall’inizio. Per ora è arrivata Elena, una bellissima corteggiatrice che non ha mancato di farsi notare. Tuttavia è successo qualcosa che non è piaciuto a nessuno: un comportamento tenuto da Maria De Filippi giudicato molto poco elegante nei confronti della ragazza.



Elena fa sapere di essere una ballerina di reggaeton, un genere musicale nato a Porto Rico negli anni novanta. Federico chiede una esibizione in studio ma lei, imbarazzatissima, rifiuta. Dopo un lungo tira e molla è entrata nella discussione anche Maria De Filippi che ha spronato la ragazza a lasciarsi andare. In studio, però, la canzone giusta non arriva. E Maria ammette di non sapere di cosa si tratta. E via la prima polemica: “Ma Maria che fa finta di non sapere come si balla il reggaeton dopo 20 anni di Amici?”. E non è finita qui. Maria chiama Gianni Sperti per ballare con Elena ma il momento piace ancora meno con il pubblico furioso che descrive il tutto come “una pagliacciata”.



Polemiche sono cadute anche su Federico: “Federico è proprio la rappresentazione del ragazzo italiano benestante medio. Immaturo, superficiale e privo di contenuti che pretende la donna bella e che non gli dia problemi. Davvero imbarazzante”.

