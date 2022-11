Clamoroso epilogo a Uomini e Donne tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Una situazione davvero molto seria, quella che si è creata nella puntata del programma di Maria De Filippi. Da ormai tanto tempo si stava discutendo dell’ex coppia e i due avevano avuto numerosi confronti. Ora, però, forse è arrivata la parola fine con una scelta definitiva e drastica del cavaliere originario di Taranto. Ha utilizzato un termine molto pesante e ha successivamente compiuto un gesto incredibile, che ha lasciato tutti sbigottiti.

Ma a Uomini e Donne Riccardo Guarnieri e Ida Platano avevano stancato anche Tina Cipollari: “Ma è possibile che solo loro due trovano queste complicazioni? Ma ci svegliamo da questo incantesimo di lui e di lei? Siete ridicoli, ridicoli chi ci crede. Quando l’amore diventa troppo razionale… L’amore quando è reale, quando ti parte dal cavolo del cuore, non pensi a niente. Quando iniziano questi discorsi… Io sono stanca, ma non di te, ma proprio di sentire queste frottole. Posso capire che uno una volta può sbagliare, ma sono tre o quattro anni che sentiamo tutta questa cosa”.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri contro Ida Platano e poi lascia studio

A Uomini e Donne c’è stata una scena che ha fatto infuriare Riccardo Guarnieri. Ida Platano ha preso una decisione molto importante ed inequivocabile nel corso dell’appuntamento del 14 novembre del dating show, condotto da Maria De Filippi. Lui in questi giorni aveva fatto comprendere alla sua ex compagna di provare ancora qualcosa nei suoi riguardi, nonostante non sembrasse così fino a poco tempo fa. Ma Ida è andata avanti per la sua strada e lo ha indispettito non poco con un comportamento eloquente.

All’improvviso Ida Platano ha deciso di ballare con Alessandro Vicinanza e si è praticamente lanciata tra le braccia del cavaliere. A quel punto, una volta osservata la scena, lui ha esclamato: “Vaff*** Ida” ed è uscito dallo studio. Guarnieri è sembrato furibondo e quindi pare proprio che siamo giunti ad una conclusione definitiva. La dama ha ammesso di sentirsi ora maggiormente libera e che quindi non ha più sentimenti nei confronti di Riccardo. Ed è pronta ad iniziare qualcosa di meraviglioso in compagnia di Vicinanza.

