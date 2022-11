Uomini e Donne, nuova bufera su Riccardo Guarnieri: i fan ne chiedono l’esclusione dal programma dopo essere stato beccato fuori dallo studio con un volto noto del programma. Stavolta non sono chiacchiere, ci sono le foto e già stanno rimbalzando in rete. La donna con cui è stato visto Riccardo non è Ida, di lei il cavaliere tarantino ha parlato in una lunga intervista al magazine di Uomini e Donne al quale ha raccontato alcuni aspetti della sua storia con lei ed i dubbi sulla storia con Alessandro Vicinanza.



“Ida non è cambiata dopo l’estate ma è mutata completamente in seguito all’ultima cena che abbiamo fatto in primavera. In realtà la Ida che vediamo oggi è un’evoluzione della persona con cui ho avuto a che fare già qualche tempo da: una donna che non scende a compromessi, neanche in amore, e che credo da tempo non sia innamorata di me come affermato. Quell’amore che provava non credo fosse poi così immenso”.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri dimentica Ida: ha occhi solo per lei



“La cosa che mi stupisce e che fa male, è che Ida è diventata un’altra persona nel giro di una settimana: da grande amore a zero considerazione nei miei confronti”. E ancora: “Ida in studio ha detto che sono il suo scarto e ho trovato quest’affermazione molto forte. Non credo alla scusa che quando si è arrabbiati si perde lucidità ma penso, al contrario, che si diventi volontariamente pungenti. Una cosa del genere, per l’amore che c’è stato, io non l’avrei mai detta perché è stata tremendamente offensiva”.



Ida però non è in più in testa ai pensieri di Riccardo che è molto preso da Gloria Nicoletti. A dare lo scoop è stata la pagina IsaeChia con due foto e una didascalia che riassume cosa è successo: “Riccardo e Gloria in un bar. Sorridenti e in atteggiamenti confidenziali. Lui si è anche avvicinato a lei e la ha dato un bacio sulla guancia, abbracciandola. Hanno preso un caffè e un cornetto e hanno chiacchierato e scherzato con i camerieri”.



E ancora: “Poi hanno preso un paio di cornetti d’asporto. Lei ha aspettato che lui andasse in bagno e poi sono andati via a piedi sulla Tuscolana”. Anche la regina del gossip, Deianira Marzano, ha confermato la notizia pubblicando nelle sue storie Instagram delle immagini che ritraggono Riccardo e Gloria insieme, mandategli da due utenti.

