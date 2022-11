“È tornato in studio”. Notizia boom su UeD: prima l’assenza misteriosa e ora il ritorno in grande stile

A Uomini e Donne ritorno clamoroso del cavaliere nello studio di Maria De Filippi. Ormai il pubblico sembrava rassegnato alla sua assenza, ma è successo qualcosa di veramente sorprendente nell’ultima registrazione del programma. A fornire informazioni in merito è stato il blogger Lorenzo Pugnaloni, che su Uominiedonneclassicoeover ha dato comunicazioni importanti su quanto avvenuto. Innanzitutto, c’è stato l’abbandono inaspettato della tronista Federica Aversano, che è uscita dalla trasmissione senza nessun fidanzato.

Parlando di Uomini e Donne, prima di soffermarci sul ritorno di questo cavaliere, è emerso un po’ di tempo fa che Gemma Galgani potrebbe dare l’addio a Uomini e Donne e sbarcare a Celebrity Masterchef, lo spin off del famoso show dedicato ai volti dello spettacolo, che dovrebbe andare in onda a partire da aprile. Nel cast di Celebrity Masterchef, lo spin off di Masterchef dedicato ai volti dello spettacolo. Vero o no, per ora non è dato sapere. Quello che è certo è il presente burrascoso di Roberta Di Padua, Alessandro Vicinanza e Ida Platano.

Uomini e Donne, ritorno del cavaliere Biagio Di Maro in studio

A Uomini e Donne è tempo del ritorno di un cavaliere, la cui mancata presenza aveva lasciato tutti di stucco ad inizio stagione. Lorenzo Pugnaloni ha anche fatto sapere che Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno annunciato davanti a tutti l’intenzione di frequentarsi fuori dal dating show e quindi è praticamente nata una coppia. Dopo l’addio doloroso a Riccardo Guarnieri, la dama ha deciso di aprirsi nuovamente ad un altro uomo e con lui pare abbia ritrovato la felicità. La speranza è che questa relazione possa durare a lungo.

Poi a sorpresa Uominiedonneclassicoeover ha annunciato, avendo assistito alle registrazioni delle nuove puntate: “Raga, la notizia più grande non l’avevo ancora data. Biagio è tornatoooo”. Quindi, Biagio Di Maro ha finalmente fatto ritorno in studio, dopo le sue parentesi sentimentali brevi, con frequentazioni lampo con Gemma Galgani, Sara Zilli e Isabella Ricci. Ora è ritornato nuovamente alla carica e staremo a vedere chi potrebbe conquistare nelle prossime settimane. Riuscirà stavolta ad uscire dal programma da impegnato?.

Biagio Di Maro è originario di Napoli e come professione fa l’escavatorista. Ha perso la moglie in passato, ma ha la felicità di avere tre figli. Inoltre, vende le mozzarelle di bufala. Ha sempre fatto molto discutere nel parterre di Uomini e Donne e il suo addio sembrava definitivo, ma ora c’è stato il rientro in grande stile.