“Ha lasciato il programma”. Colpo di scena a UeD: l’addio top sconvolge il pubblico

Clamoroso a Uomini e Donne: la protagonista ha detto addio lasciando il pubblico senza parole. Si era vociferato di questa sua possibile decisione un po’ di tempo fa, ma non c’erano state conferme ufficiali. Ora è praticamente arrivata anche questa, visto che è emerso tutto dall’ultima registrazione del dating show di Maria De Filippi. A dare in anteprima assoluta la notizia è stata la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover del blogger Lorenzo Pugnaloni, che ha assistito a questo importante appuntamento.

Dunque, Uomini e Donne non ha più una protagonista. Addio pazzesco e inaspettato, che ha provocato sgomento nei telespettatori. In una delle ultime puntate, invece, si è tornati a parlare di Biagio Di Maro che quest’anno è assente in studio. Maria De Filippi è rimasta in silenzio, non nominando Biagio, mentre Tina si è sbilanciata così: “Forse è Biagio questo ex cavaliere. Ecco perché non viene più”, in riferimento all’ex fidanzata del nuovo cavaliere Alessandro G, il quale ha detto che la donna è uscita con una vecchia conoscenza della trasmissione.

Uomini e Donne, protagonista dice addio: è Federica Aversano

Prima di dirvi chi è a Uomini e Donne la protagonista che ha detto addio vi sveliamo un altro retroscena, legato all’ultima puntata trasmessa. Di fronte alle parole di Ida Platano, Alessandro decide di alzarsi, scoppia a piangere e lascia lo studio. Ida Platano lo segue dietro le quinte. I due discutono e Alessandro Vicinanza ribadisce: “Io volevo solo uscire con te da qui. Io non sono quella persona che deve sputare addosso alla gente, io non sono quello”. Ida Platano prova a tranquillizzarlo, lo abbraccia e lo bacia, ma il cavaliere appare stanco e demotivato per la situazione che si è venuta a creare in studio”.

Parlando di altre anticipazioni di Uominiedonneclassicoeover di Pugnaloni, è emerso che “per quanto riguarda il trono Over Ida non dice di essere innamorata ma lo fa capire, Riccardo non ha parlato mentre Roberta ha detto che secondo lei non sono innamorati e Tina li ha attaccati. Riccardo è uscito a cena con Gloria, Daniele interrompe la frequentazione con Walter. Trono Classico: Noemi e Federico D. hanno fatto esterna, Noemi si vuole eliminare perché lui non l’ha presa di testa, poi fanno vedere una foto con lei che si bacia con un altro e Dainese la elimina”.

Lorenzo Pugnaloni ha annunciato: “Federica ha abbandonato il trono”. Quindi, la Aversano non è più una tronista di Uomini e Donne ed è uscita dal programma da sola. Queste alcune reazioni del pubblico: “Giusto così”, “Aveva ragione Tina, ha un brutto carattere”, “Mi dispiace, non dovevi farlo Federica”, “Si vedeva che non le piaceva nessuno”, “Me lo aspettavo”.