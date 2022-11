Altra puntata piena di colpi di scena a Uomini e Donne. Il tema è sempre lo stesso: il triangolo che si è venuto a creare tra Alessandro Vicinanza, Ida Platano e Roberta Di Padua. Va detto che attualmente il cavaliere ha dichiarato il suo amore per la dama bresciana, ma in precedenza ha frequentato la dama di Cassino alla quale ha anche regalato 100 rose rosse. Finita questa frequentazione, Alessandro Vicinanza ha nuovamente rivolto le sue attenzioni verso Ida Platano e vorrebbe uscire dal programma con lei, ma la dama non è convinta.

Nella puntata di oggi – venerdì 4 novembre – Alessandro Vicinanza finisce nel mirino di Roberta Di Padua e Gloria Nicoletti, due dame che ha frequentato e che non credono affatto al suo amore per Ida Platano. La dama di Cassino ribadisce di aver raccolto importanti dichiarazioni da parte di Alessandro Vicinanza con cui pensava di lasciare la trasmissione. “Non ho mai provato un sentimento per te”, ha prontamente ribattuto il cavaliere, che conferma nuovamente di essere innamorato di Ida Platano con cui vorrebbe uscire insieme da Uomini e Donne.

UeD, Alessandro esce dallo studio e scoppia a piangere

A puntare il dito contro Alessandro è anche Gloria Nicoletti che dà ragione a Roberta Di Padua convinta che il cavaliere sia abituato a comportarsi in un determinato modo con le donne. “Lui con tutte le donne parte a razzo. Mi hai detto che non eri innamorato di lei”, sbotta Gloria. A questo punto Ida Platano ammette di essere confusa e di non sapere cosa fare al punto da aver bisogno di tempo per capire se vuole continuare ad uscire con il 39enne o meno.

Inoltre c’è qualcosa che Roberta Di Padua avrebbe rivelato ad Alessandro Vicinanza e che Ida Platano tenta di portare in studio. Pare che il cavaliere abbia svelato alla dama bresciana alcuni racconti fatti da Roberta. In studio, però, lui non vuole raccontare nulla. Al contrario Ida Platano lo sprona a parlare, portandolo a un punto limite. Ida Platano ammette di avere dei grossi dubbi su sul 39enne, convinta che durante la loro conoscenza Roberta non abbia fatto tutto da sola.

Di fronte alle parole di Ida Platano, Alessandro decide di alzarsi, scoppia a piangere e lascia lo studio. Ida Platano lo segue dietro le quinte. I due discutono e Alessandro Vicinanza ribadisce: “Io volevo solo uscire con te da qui. Io non sono quella persona che deve sputare addosso alla gente, io non sono quello”. Ida Platano prova a tranquillizzarlo, lo abbraccia e lo bacia, ma il cavaliere appare stanco e demotivato per la situazione che si è venuta a creare in studio. Quindi interviene Maria De Filippi che chiede alla regia di staccare e rientrare in studio. “Mamma mia, che puntata oggi” è il commento di Tina Cipollari.