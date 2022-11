UeD, Roberta Di Padua vuota il sacco: retroscena su Alessandro Vicinanza. Per Ida Platano un colpo durissimo che ora rischia di rimettere in ballo tutto. Nei giorni scorsi il programma è stato scosso dall’annuncio che Gemma Galgani potrebbe lasciare per un periodo. Secondo quanto riporta il sito Coming Soon, Gemma Galgani sarebbe pronta a lasciare Uomini e Donne, il programma che l’ha fatta conoscere al grande pubblico. La dama torinese era arrivata nel dating show di Maria De Filippi per cercare l’amore ma, dopo varie avventure finite male, non è ancora riuscita a trovare l’uomo della sua vita.



Insomma nel suo futuro potrebbe esserci un nuovo progetto, ma questa volta senza il supporto di Maria De Filippi. Infatti Gemma Galgani potrebbe dare l’addio a Uomini e Donne e sbarcare a Celebrity Masterchef, lo spin off del famoso show dedicato ai volti dello spettacolo, che dovrebbe andare in onda a partire da aprile. Nel cast di Celebrity Masterchef, lo spin off di Masterchef dedicato ai volti dello spettacolo.

UeD, Roberta Di Padua: retroscena su Alessandro Vicinanza. Cosa pensa davvero di Ida



Vero o no, per ora non è dato sapere. Quello che è certo è il presente burrascoso di Roberta Di Padua, Alessandro Vicinanza e Ida Platano. Nella puntata di oggi Roberta ha rivelato alcune frasi shock che Alessandro avrebbe detto su Ida durante la loro frequentazione, ma il cavaliere nega fermentante e accusa la dama di Cassino di volerlo far litigare con Platano.



In risposta alla rivale, Ida ammette che Alessandro gli ha detto altre cose che ora sta negando in studio accusandolo di essere poco limpido. Oltre che su Ida Platano polemiche sono fioccata anche su Riccardo Guarnieri pizzicato da Giuseppe Portinaio, ex corteggiatore di Federica Aversano intervistato dal blogger Lorenzo Pugnaloni. Giuseppe ha criticato l’atteggiamento poco deciso di Riccardo e si è augurato che Federica non ceda mai ai tentativi di approccio del pugliese.



“A Federica piace esteticamente, ma non voglio pensare che le piaccia per il suo carattere e per la poca decisione che ha avuto nel non volersi sedere tra i suoi corteggiatori. Io ho fatto ciò che davvero volevo, cioè corteggiare Federica, senza che mi importasse se mi avesse eliminato. Per Riccardo evidentemente sono più importanti la notorietà e la sedia anziché quello che vuole davvero”, ha spiegato.

