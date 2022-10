A Uomini e Donne Riccardo Guarnieri continua a essere protagonista in studio. Il cavaliere tarantino nei giorni scorsi è uscito con Roberta Di Padua e i due si sono anche baciati. Tuttavia, nonostante “questo momento di spensieratezza”, come da loro stessi definito, i due hanno deciso di non voler continuare la loro frequentazione e di aver ceduto all’attrazione fisica. Una situazione che inevitabilmente ha coinvolto anche Ida Platano, ex del cavaliere tarantino, che ha letteralmente perso le staffe in studio.

“Prenditi i miei scarti – ha inveito contro Roberta -. Questa è cattiveria, siete due malvagi”. Per la dama del trono over, infatti, i due avrebbero organizzato a tavolino l’uscita soltanto per ripicca. “Tu sei quella che ha accusato Ida di aver cambiato tre uomini in pochi mesi – è stato il commento di Gianni Sperti nei confronti di Roberta -. Tu ne hai cambiati due in una settimana”.

Riccardo Guarnieri crolla a UeD: Gianni Sperti lo mette alle strette

Le anticipazioni della puntata di oggi – venerdì 28 ottobre – vedono ancora il quadrangolo formato da Riccardo Guarnieri, Roberta Di Padua, Ida Platano e Alessandro Vicinanza discutere e attirare l’attenzione del pubblico. Interverrà anche Gianni Sperti, lo storico opinionista della trasmissione insieme a Tina Cipollari, che cercherà di mettere spalle al muro il cavaliere tarantino descrivendo il rapporto che aveva con la sua ex storica, un amore forte che ha lasciato qualcosa di buono a entrambi. Sentire le parole dell’opinionista farà emozionare Riccardo Guarnieri che scoppierà in lacrime e non potrà trattenersi.

Insomma Gianni Sperti cercherà di punzecchiare Riccardo Guarnieri e fargli confessare una volta per tutte cose prova per l’ex compagna. Pertanto c’è grande curiosità nel capire quale sarà la risposta di Riccardo Guarnieri: è probabile che ammetterà di non amare più Ida Platano e Dopo un lungo tira e molla ammetterà di non amare più Ida Platano. Altro tema è la reazione a questa situazione da parte della dama bresciana che non è mai apparsa indifferente al compagno storico, anche se nelle ultime settimane ha sostenuto più volte di aver chiuso con lui. Ci sarà spazio anche per la coppia formata da Biagio e Caterina, che racconteranno come sta andando il loro matrimonio. La coppia spronerà Riccardo ad essere sincero con sè stesso.

Le anticipazioni, infine, rivelano che la tronista Federica Aversano prenderà una importante decisione: eliminerà Giuseppe, il corteggiatore proveniente dal trono over. Una scelta che spiazzerà tutti in puntata e scatenerà una valanga di critiche. Intanto Lavinia deciderà di uscire con Alessio e festeggiare con lui il suo compleanno. Non si parlerà invece dei due tronisti che, a quanto pare, torneranno protagonisti la prossima settimana, a partire da mercoledì 2 novembre. Il programma condotto da Maria De Filippi si fermerà infatti lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre.