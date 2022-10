Uomini e Donne, Ida Platano perde la testa: è una furia in studio. Motivo della rabbia della dama è ancora una volta Riccardo Guarnieri attaccato solo pochi giorni fo: “Se sei in crisi solo perché pensi soltanto a te stesso”, aveva attaccato ida. La reazione di Riccardo era stata composta quanto clamorosa: aveva minacciato di andarsene. Provvidenziale era stato l’intervento di Maria De Filippi che aveva impedito a Riccardo Guarnieri di abbandonare UeD richiamandolo al centro dello studio.



Maria De Filippi aveva letteralmente ‘spedito’ gli autori nel backstage per cercare di convincerlo a rientrare in studio e alla fine Riccardo era tornato sui suoi passi. È chiaro che voglia impedire l’addio definitivo di uno dei grandi protagonisti del trono over, ma settimana dopo settimana sta diventando sempre più difficile trattenerlo. Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Ida Platano reagisce malissimo dopo aver scoperto che Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri sono usciti insieme a cena, e si sono baciati.

Uomini e Donne, Ida Platano perde la testa: è una furia contro Riccardo



La dama di Brescia continua a sostenere di non provare più nulla per il suo ex, ma la sua reazione è assolutamente fuori controllo, tanto da spingerla a lasciare lo studio. “Fino a due giorni fa Roberta voleva uscire con Alessandro! Siete malvagi tutti e due, giocate sulla mia pelle. Roberta prenditi i miei scarti! Oggi mi è passata”, ha urlato Ida.



Gianni Sperti interviene ancora accusando entrambi di essere “falsi”. A detta dell’opinionista tra loro non ci sarebbe nulla di reale, ma solo un “copione scritto”. Il punto è che effettivamente è chiaro a tutti che Roberta abbia invitato Riccardo solo per fare un dispetto a Ida. Nella polemica è intervenuto anche Armando. “Siete ridicoli tutti e due. C’è premeditazione nella vostra uscita”.



“Lei si poteva rapportare a qualsiasi uomo e lo fa con te per quello che è successo con Ida. Ma nella vita reale vi comportate così? State rovinati, dignità zero. Una caduta di stile che fa paura”. Tina, però, è convinta che da parte di Ida ci sia ancora un forte sentimento nei confronti di Riccardo. Secca la risposta: “La mia è una rabbia verso una persona che non è mai stata sincera e onesta. Non che mi brucia, oggi non mi brucia più. Sei geloso del mio rapporto con Armando? E fatti la tua amichetta Roberta. L’ho abbracciata l’altro giorno perché me l’hai chiesto tu Maria e siamo a casa tua. Lei avrà un tormento fino alla fine. Lei, insieme a lui, mi ha fatto del male ai tempi”

