Riccardo Guarnieri, dalle anticipazioni delle ultime due registrazioni di UeD è lui il grande protagonista in studio. E ovviamente c’è Ida Platano, la sua ex, di mezzo. Dapprima succede che la dama è scoppiata a piangere quando ha saputo che lui ha ripreso una frequentazione con Gloria.

Ne segue una pesante scenata di gelosia, nonostante i due non siano legati da anni. Ma non è finita qui perché nella registrazione successiva la parrucchiera di Brescia conferma di voler proseguire la conoscenza con Alessandro Vicinanza e attacca Riccardo definendolo un egoista.

Riccardo Guarnieri dopo UeD va da Ida Platano

Qui un altro colpo di scena: Riccardo Guarnieri, ferito e in evidente difficoltà, lascerebbe lo studio di UeD ribadendo che abbandonerebbe definitivamente il programma se non fosse per la stima e il rispetto che nutre per Maria De Filippi e il pubblico. Ed è proprio la conduttrice a convincerlo a tornare sui suoi passi.

Questo è quello che è successo nello studio di UeD. Ora un aggiornamento che arriva invece dal profilo Instagram del cavaliere tarantino. Non è molto attivo sui social, ma le ultime Storie potrebbero segnare una svolta. Terminate le registrazioni settimanali, martedì scorso Ida ha preso un aereo e il giorno dopo era regolarmente al lavoro; lui invece poche ore dopo ha lasciato Roma.

Riccardo Guarnieri ha inquadrato la valigia e il tabellone degli orari delle partenze con in sottofondo la canzone dei Negramaro “La prima volta”, un brano che in passato ha fatto da colonna sonora alla sua storia d’amore con Ida. Da qui il collegamento: destinazione Brescia? Molti hanno ipotizzato che “sta andando da Ida”. Nessuna conferma per ora, ma se fosse vero allora cambierebbe tutto.