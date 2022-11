“Con lui fuori da UeD”. Ida Platano, stavolta c’è la foto e monta la rabbia del pubblico

UeD entra sempre più nel vivo, protagonisti Alessandro Vicinanza e Ida Platano sui quali arriva una segnalazione pesante. Così mentre Riccardo Guarnieri resta dietro l’angolo. Per il cavaliere la dama di Brescia continua a sostenere di non provare più nulla per il suo ex, ma le sue azioni la tradiscono. L’ultima la sua reazione in studio alla notizia del bacio tra Riccardo e Roberta ne è una prova. “Fino a due giorni fa Roberta voleva uscire con Alessandro! Siete malvagi tutti e due, giocate sulla mia pelle. Roberta prenditi i miei scarti! Oggi mi è passata”, aveva urlato Ida.



Una reazione che aveva spinto Tina ad intervenire. E Ida, poco dopo, a zittirla. “La mia è una rabbia verso una persona che non è mai stata sincera e onesta. Non che mi brucia, oggi non mi brucia più. Sei geloso del mio rapporto con Armando? E fatti la tua amichetta Roberta. L’ho abbracciata l’altro giorno perché me l’hai chiesto tu Maria e siamo a casa tua. Lei avrà un tormento fino alla fine. Lei, insieme a lui, mi ha fatto del male ai tempi”.

UeD, segnalazione su Alessandro Vicinanza e Ida Platano: insieme a Salerno

A quanto riporta Deianira Marzano, fresca di indiscrezioni, sembra che le cose stiano davvero così. Nel dettaglio, da un po’ di settimane Ida Platano è protagonista di un riavvicinamento con il cavaliere Alessandro, che ha scelto di interrompere la conoscenza con Roberta. Seppur tra alti e bassi, Ida e Alessandro hanno scelto di tornare a frequentarsi fuori dallo studio e, a quanto pare, sono stati beccati Salerno.



Lo scatto è del 31 ottobre. Si vedono i due protagonisti del trono over fermi a un distributore di benzina. “Avvistati anche oggi Ida e Alessandro insieme? A questo punto, devono lasciare il programma insieme” scrivono dei fan sulla pagina social. Scrive un fan: “Premetto che andrebbe steso un velo pietoso su tutti quelli che sono sempre al centro studio: Ida, Riccardo, Armando, Alessandro, Gemma, Armando e compagnia bella”.



E ancora: “Comunque è assurdo che se una cosa la fa Ida tutti la difendono a spada tratta, mentre se la stessa cosa la fa Roberta la attaccano tutti… TUTTI coloro che stanno parlando dovrebbero essere mandati via allo stesso modo, anche la cara Ida che Gianni difende tanto!”.

