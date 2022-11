“La più falsa di tutte”. UeD, bomba su Ida Platano: segnalazione da una protagonista del programma

Uomini e Donne, Federica Aversano accusa Ida Platano. Tutto è successo in studio mentre la dama bresciana è nella bufera. Sul web, infatti, ci si imbatte sempre più spesso in foto di lei che passeggia con Alessandro Vicinanza: a cena insieme o parte per poter trascorrere un weekend insieme. Insomma, è chiaro anche grazie alle Anticipazioni sulle registrazioni, che Ida e Alessandro si stiano frequentando e siano una coppia a tutti gli effetti e dunque i telespettatori protestano, chiedendosi: che ci fanno ancora in studio? Un dubbio che resterà tale ancora per molto.



Così, mentre Ida Platano viene contestata, Federica ne approfitta per chiarirsi e smascherare la dama. La storia della loro antipatia parte da lontano: dai tempo del trono di Matteo Ranieri. La tronista ha spiegato di non aver apprezzato una dichiarazione che Ida ha fatto durante la passata edizione, subito dopo la scelta di Matteo Ranieri. “Quando non sono stata la scelta tu hai detto: ‘Non mi dispiace affatto che non è stata la scelta’”.

Uomini e Donne, Federica Aversano accusa Ida Platano: “Falsa”



Parole che Ida ha smentito: “No assolutamente, non ho usato queste parole. Ero a favore di Matteo in quel momento, ero felice per lui. Io ti ho capito… Solo alcune volte non riuscivo a capirti, ognuno ha il proprio carattere. Questo non mi limita solitamente a conoscere una persona. Ma all’epoca mi sono data dei limiti perché mi piaceva Matteo”.



Ad avere ragione però è proprio Federica. Dopo la scelta ad aprile 2022 Ida aveva spiegato: “Mi aspettavo scegliesse Valeria, io avevo capito. Se uno si sente preso, possono essere due mesi o due giorni. Non c’è bisogno di uscire tanto tempo con una persona, non ci vuole molto a capire. Non aveva empatizato per Federica, quindi non ho provato particolare dispiacere per lei”.



“Credo che non abbia mai fatto capire in fondo se questo interesse così forte ci fossero o no. Ha detto che, dopo quattro mesi, sentiva delle cose ma non ha mai detto di essere innamorata”. “Non ho provato particolare dispiacere per lei”, aveva effettivamente dichiarato Ida Platano su Federica e la scelta di Matteo.

